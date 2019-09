Inundaciones en San Juan, riesgos en Ruidera y terremotos en Alcoi

A lo largo de la última semana he tenido la oportunidad de asistir a tres tribunales en el Máster de Planificación y Gestión de Riesgos Naturales y he vuelto a comprobar tanto el aprovechamiento de los alumnos como la aplicabilidad de sus trabajos. Alberto Plaza Grueso ha sido capaz de hacer en «Análisis de Riesgos Naturales en el Parque Nacional de las Lagunas de Ruidera (Ciudad Real), prevención y gestión» algo no muy habitual, un análisis integral de riesgos en un espacio natural, que es además un importante foco turístico, con fichas de detalle y muy recomendables para la administración pertinente. Alejandro Sainz Pardo-Trujillo en «Aspectos de vulnerabilidad ante el riesgo e inundación en Playa de San Juan (Alicante). Aplicabilidad en la gestión de emergencias» ha hecho un magnífico trabajo con cartografía catastral de detalle muy aplicable a la gestión de emergencias con propuestas muy concretas para paliar en lo posible este problema. Por último Jhonatan Steven Rivera Rivera en «Aportes para la microzonación sismica de la ciudad de Alcoy» hace un estudio de detalle de este riesgo, olvidado pero real, en este entorno, por su especial vinculación con posibles desprendimientos en pleno centro urbano. Todos ellos han vuelto a demostrar la necesidad de estos trabajos y de este máster, por su capacidad de aunar estudios y disciplinas variadas con el único fin de mejorar y salvaguardar la vida de las personas, sobre todo, y también de sus bienes.