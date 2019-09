Puig advierte sobre la «atomización» electoral

El gran interrogante que acompaña a la convocatoria electoral del 10-N es si la irrupción de Maís País -el partido creado por Iñigo Errejón que en territorio valenciano acudirá a las urnas coaligado con Compromís- facilitará o no la conformación de un Gobierno de izquierdas. Después de haber guardado inicialmente silencio sobre la decisión de sus socios en el Botànic, el presidente de la Generalitat expresó ayer sus reservas de forma velada a las puertas del Comité Federal del PSOE en Madrid. «La atomización no está funcionando», manifestó Ximo Puig. El jefe del Consell, que fue el primero en intervenir, hizo hincapié en que el «verdadero adversario es la derecha» y subrayó la necesidad de «buscar un proyecto ampliamente mayoritario que sea capaz de recoger todas las sensibilidades». «Por muchas coaliciones o nuevas propuestas que se presenten, la verdadera coalición es la que tiene el PSOE con los valencianos», agregó Puig, que previamente había apelado a la «riqueza de la diversidad» matizando, eso sí, que hay que «saber gestionarla adecuadamente» para no caer «en el impás» actual.

«Solo el PSOE puede concretar en España un proyecto progresista, abierto, consistente, responsable y capaz de generar adhesiones suficientes como para que haya un Gobierno estable», aseguró Puig, que insistió en que el socialista es «un partido responsable» y «el único que puede garantizar la cohesión territorial y social» ante la incerteza económica, sentenció.