Casi 750 colegios tendrán un auxiliar extranjero de conversación en inglés

Un total de 749 escuelas de Primaria tendrán auxiliares nativos de conversación en inglés que ayudarán al profesorado de idiomas en la mejora de las competencias comunicativas orales del alumnado que estudio este idioma. El total de auxiliares se eleva a 811 -contando los institutos- y son estudiantes universitarios o recientemente graduados que acompañan en las aulas al profesorado a la hora de reforzar las destrezas orales del alumnado en inglés, francés, alemán e italiano.

Las 749 escuelas que este curso tienen asignado un auxiliar de conversación en inglés son 283 de las comarcas de Alicante, 106 de las de Castelló y 360 de Valencia. Se trata de auxiliares financiados directamente por la Conselleria de Educación y seleccionados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, que es el organismo competente en convenios internacionales para la selección del personal.

Para este curso, la Generalitat ha asignado cerca de 8 millones de euros para la cobertura de 848 auxiliares de conversación en las escuelas. El Ministerio ha comunicado que han renunciado en 99 casos. La tasa de renuncias este curso ha bajado al 12 %, menos de la mitad del curso pasado y cuatro veces menos que el curso 2017-2018, lo que significa que los auxiliares cada vez encuentran más provechosa la experiencia. Algunos de ellos hace tres años que participan en el programa.

El auxiliar de conversación colabora con el docente responsable 16 horas semanales, de las que por lo menos una es de coordinación con el tutor o profesorado correspondiente y 12 horas de atención directa al alumnado. La ayuda mensual y de compensación de los gastos de manutención y alojamiento que recibe un auxiliar de conversación es de 1.000 euros. Además, Educación cubre las pólizas de repatriación y de asistencia sanitaria para los auxiliares de conversación de fuera de la Unión Europea.

Además, el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha financiado y ha asignado 73 auxiliares de conversación extranjeros a los institutos valencianos. De ellos, han renunciado 11. Por tanto, serán 62 los auxiliares extranjeros de conversación en inglés, francés, alemán e italiano que ayudarán a mejorar las competencias comunicativas orales del alumnado de 47 institutos de ESO, Bachillerato y FP. En concreto, estos 62 auxiliares de conversación son 37 de inglés, 16 de francés, 2 de italiano y 7 de alemán.

Diecinueve institutos de Secundaria de las comarcas de Alicante tendrán este curso 24 auxiliares extranjeros de conversación en inglés (13), francés (7), alemán (3) e italiano (1). Seis de las comarcas de Castelló recibirán el apoyo de 9 auxiliares de inglés (5), alemán (2) y francés (2). Finalmente, 22 centros de las comarcas de Valencia tendrán 29 auxiliares de conversación en inglés (19), francés (7), alemán (2) e italiano (1).



Avanzar en el plurilingüismo



El objetivo prioritario de esta figura es conseguir mejorar el nivel de enseñanza en lenguas extranjeras, para contribuir al hecho de que los alumnos salgan mejor preparados y superen los actuales niveles de conocimiento de idiomas, especialmente del inglés.

Por ello, las funciones específicas del auxiliar están encaminadas a reforzar las destrezas orales del alumnado, y consisten en la realización de actividades que faciliten la comunicación e interacción con el alumnado, elaborar o adaptar materiales didácticos en lengua extranjera, desarrollar actividades que fomenten la motivación y el interés del alumnado por la lengua y cultura de su país de origen, así como fomentar la creación de un ambiente plurilingüe e intercultural en el centro.

Encuentros de acogida



La Dirección General de Innovación Educativa y Ordenación ha organizado tres jornadas de acogida en Alicante, Castelló y València para los 811 auxiliares de conversación y sus tutores. El encuentro de València tendrá lugar el 16 de octubre en el Palau de les Arts Reina Sofía. El día 17 se hará la jornada en Alicante, en el Palacio de Congresos, y en Castelló el día 18, también en el Palacio de Congresos.

Las encuentros, además de información sobre el programa, incluyen una conferencia del especialista en enseñanza del inglés y profesor titular del Departamento de Didáctica de Lengua y Literatura de la Universitat de València, Agustín Reyes Torres, con el título 'Conversation and the guided reinvention of knowledge'. Además, se mostrarán seis experiencias de éxito fruto de la colaboración entre los auxiliares de conversación y sus tutores que se han llevado a cabo en las aulas valencianas durante cursos pasados.