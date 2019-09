Ribó ante su último mandato: "Oltra sería una buena heredera"

Acaba de comenzar su segundo y último mandato como alcalde de València y el interrogante sobre quién le sucederá en el cargo tardará mucho en despejarse. «Aún es muy pronto para hablar de eso», afirma Joan Ribó en una entrevista a la agencia Efe. Eso sí, preguntado por la hipótesis que ha comenzado a circular sobre un escenario en el que Mónica Oltra pueda asumir el relevo en la vara de mando, el líder municipal de Compromís no se sale por la tangente y mantiene que la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Política Inclusivas sería «una buena heredera porque tiene unas capacidades muy grandes y podría ser una buena candidata al ayuntamiento, como lo ha sido a presidenta de la Generalitat». Todo ello, puntualiza Ribó, desconociendo «lo que quiere hacer ella» en el futuro.

En la entrevista que ayer publicó Levante-EMV, Oltra dijo estar centrada en «solidificar el modelo social valenciano que empezamos en la legislatura pasada y que está siendo ejemplo en el resto de España», y evitó dar pábulo a las especulaciones en torno a la posibilidad de ser alcaldesa en un lejano 2023. Inquirida por los comentarios surgidos al respecto, la vicepresidenta declaró que no le molestan. «Simplemente tengo claro que tenemos el mejor alcalde (...) y cuando un alcalde es tan bueno eso no hay que moverlo demasiado», sentenció, antes de alabar el trabajo de Ribó al frente del consistorio y «los cambios de los últimos cuatro años» en València.

A lo que sí cerró rotundamente la puerta Oltra es a dar el salto a un ministerio en Madrid. «Tengo mucho trabajo aquí y muchos objetivos. Me apasiona lo que estoy haciendo», subrayó.

En declaraciones a Efe, Ribó se pronuncia sobre la nueva convocatoria electoral. Sostiene que, tras los comicios generales, «la situación va a estar aproximadamente igual» y recomienda a los líderes de PSOE y Podemos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que tengan «la lengua contenida» para no perjudicar «las negociaciones de mañana». Según Ribó, el panorama político va a continuar igual tras pasar por las urnas, por lo que -a su juicio- de nuevo será necesario llegar a acuerdos para conformar un gobierno. El alcalde advierte de que, para tener éxito en las negociaciones, «el primer consejo es querer llegar a un acuerdo y, el segundo, querer llegar a un acuerdo», ya que, en su opinión, hasta ahora había «alguien que no quería». «Si quieres llegar a un acuerdo tienes que empezar por hacer unos programas comunes, primero el qué, después el cómo y después el quién, no al revés», apunta.

Además, el munícipe hace hincapié en la importancia de «tener la lengua contenida», ya que «lo que dices hoy te puede perjudicar las negociaciones de mañana» y «hay frases estos últimos días que no ayudan». Ribó asegura que en una negociación «hay altos y bajos» como los que vivió con su socio de gobierno, PSPV, a la hora de conformar y acordar un gobierno, aunque asegura que no se le pasó por la cabeza la posibilidad «legal» de gobernar en solitario.

Gobernar en solitario

«A mí me gusta jugar al ajedrez, soy mal jugador, pero tienes que ver siempre las posibilidades de la partida, el movimiento siguiente. Yo creo que lo solucionamos adecuadamente», expone el alcalde de València. Según él, su gobierno en coalición con los socialistas «está funcionando bien y hasta me atrevería a decir que mejor que en la pasada legislatura, en el sentido de las relaciones. Estoy muy contento». Respecto a si vería a Compromís gobernando en solitario en la C. Valenciana, mantiene que él siempre quiere que su coalición tenga el máximo apoyo, pero prefiere un gobierno en coalición. porque, «quieras o no siempre te autorregulas».