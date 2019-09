El calor y el cielo despejado provocarán un fenómeno poco habitual en València

El verano parece haber vuelto de nuevo a Valencia a tenor de las temperaturas registradas en los últimos días en la provincia y las que se esperan para mañana martes, que aún serán superiores y que incluso rebasarán con creces los 30 ºC en la capital del Túria, según detalla la previsión del tiempo en Valencia elaborada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Precisamente estas altas temperaturas y la elevada humedad en el ambiente provocarán, según espera la Aemet, un fenómeno que no es demasiado habitual en el 'Cap i Casal': la niebla. Ésta crecerá durante toda la madrugada y, tal como espera la Agencia Estatal de Meteorología, será bien visible a primera hora de la mañana, en torno a las 7.00 u 8.00 horas.

Previsión por horas del tiempo en la ciudad de València para mañana 1 de octubre.

Y es que los cielos despejados que reinan en los últimos días sobre la ciudad de València y las elevadas temperaturas que se registran durante las horas diurnas provocan que, al caer la noche, el suelo (recalentado durante todo el día por los constantes rayos del sol) pierda rápidamente el calor acumulado durante el día (no hay nubes que impidan que ese calor se evapore) y es entonces cuando se da el proceso de condensación que acaba generando la niebla. La neblina no suele prolongarse demasiado y habitualmente cuenta con un espesor de un metro con respecto al suelo, lo que permite ver bien los edificios pero no tan bien la calzada.

En lo que se refiere a la previsión del tiempo en Valencia, salvo la niebla de esta noche y primera hora de la mañana, el martes 1 de octubre se augura una nueva jornada de sol en la provincia, con cielos "poco nubosos o despejados" y "algunos intervalos de nubes altas". En "el litoral, por la mañana, nubosidad baja dispersa con brumas, sin descartar algún banco de niebla". Las temperaturas máximas, por su parte, irán "en ascenso, sobre todo en el litoral, donde será localmente notable y significativamente altas para esta época del año".