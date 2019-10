Bonig confía de nuevo la campaña a Eva Ortiz e incluye a Santamaría

Eva Ortiz, mano derecha de la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, será de nuevo la responsable de la campaña electoral, como decidió ayer el consejo de dirección del PPCV que aprobó la composición del comité.

Ortiz seguirá al frente (como hiciera en el 28A) y la acompañarán la secretaria de organización, Mari Carmen Contelles y la ex secretaria de Estado y exdiputada Susana Camarera como responsables de actos públicos. Junto a Camarero, Bonig rescata a otros nombres propios que han quedado fuera de las listas, como es la exdiputada Verónica Marcos, quien se encargará del mailing tras los problemas en las pasadas elecciones donde no llegó a tiempo la propaganda a algunos municipios. Hubo cruces de acusaciones sobre las responsabilidades, algo que en principio competía a la dirección nacional. Bonig contará también con el diputado nacional Luis Santamaría como responsable de Acción Política, un gesto hacia quien ocupó el número tres al Congreso y con mantuvo divergencias. No estará, sin embargo, el número dos Vicente Betoret, pero sí que contará con la diputada Elena Bastidas.

Por su parte, la gestora del PP de la provincia de Valencia aprobó la composición de su comité de campaña. El director será de nuevo el presidente de la gestora, Juan Ramón Adsuara, cuestionado en su momento por la dirección regional. Génova ha dejado claro que mantiene su confianza en él y descarta cambios antes de elecciones.