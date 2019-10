¿Dónde están los pajaros que llenaban las ciudades?

¿Dónde están los gorriones que antes llenaban las ciudades? No hay más que levantar la vista al cielo, hacia los árboles urbanos, para comprobar que cada vez hay menos. Según los cálculos de SEO/BirdLife, desde 2008 hasta 2018 la especie ha sufrido en España un descenso poblacional del 21 %. Treinta millones de ejemplares menos en solo una década. Un declive «alarmante» tal como explica Mario Giménez, delegado en València de la organización conservacionista. «Son los mejores indicadores de qué pasa en nuestros núcleos urbanos, de su salud y calidad. Si la ciudad no es buena para ellas, no es buena para nadie», incide Giménez en el Día de las Aves, que celebran hoy numerosos ayuntamientos bajo el lema «Sin aves nuestras vidas están en el aire».

«El aumento de especies exóticas invasoras como las cotorras y otras que están irrumpiendo en el medio urbano pueden dar la impresión de que cada vez hay más pájaros en este medio y ocultar el mal estado de las que siempre han habitado en nuestros pueblos y ciudades», señala Giménez. Se refiere a la golondrina común, el gorrión común, el serín verdecillo, la urraca común o el vencejo, todas ellas en franco retroceso en las grandes urbes. «Las aves nos alertan de la pérdida de biodiversidad y del cambio climático», inciden desde SEO/Birdlife.

Tal como se destaca desde el colectivo, devolver la naturaleza a las ciudades contribuye a mejorar su sostenibilidad (Objetivo de Desarrollo Sostenible 11), a amortiguar los efectos del cambio climático (ODS 13), a mejorar la salud y en bienestar de la población (ODS 3) y también a la conservación de la biodiversidad a escala global. Giménez defiende que hay que «sensibilizar» al ciudadano sobre los beneficios de las aves comunes y la necesidad de que los ayuntamientos se impliquen en su preservación «con medidas alternativas» como la rehabilitación de casas viejas, pues sus tejados son el ecosistema perfecto para estos pequeños pájaros.

Giménez razona que las aves comunes son las grandes «olvidadas». Desde SEO se argumenta que en plena crisis de la biodiversidad, las políticas de conservación deben superar los esquemas basados únicamente en la protección de las especies más amenazadas y en los espacios de mayor interés de conservación, para colocar la lupa también en las zonas urbanas o con proyectos de urbanización. De ahí que se abogue por conservar aquellos elementos naturales y seminaturales más significativos como pequeñas charcas, arroyos, regatos, fuentes, abrevaderos, árboles aislados o arboledas, parches arbustivos o incluso pequeñas manchas de matorral, integrándolos en el sistema de zonas verdes urbanas. En los terrenos urbanos ya consolidados, además, se deberían incorporar medidas a favor de la biodiversidad, especialmente en parques y jardines.

De hecho, una de las apuestas simples pero muy beneficiosas para los pájaros es evitar los herbicidas y pesticidas en céspedes y alcorques. Un camino que el Ayuntamiento de València empezó a recorrer en la anterior legislatura, de la mano de la entonces concejala Pilar Soriano (Compromís) y que ahora mantiene el nuevo responsable del área y del mismo partido Sergi Campillo. Medida que Giménez aplaude, ya que aboga por "asilvestrar" los espacios verdes urbanos en beneficio de las aves.

Cónoce a los pájaros en València con visitas guiadas

En la ciudad de València se han programado actividades lúdicas para conmemorar la cita y enseñar a los más pequeños los ejemplares que habitan en parques urbanos, con una ruta guiada por los Jardines de Viveros y una Gymkhana, con dos pases , de nueve a diez y media el primero. El segundo, desde las once hasta las doce y media. También se ha programado desde la concejalía de Ecología Urbana de Campillo y SEO una Gymkhana de once a doce y media de la mañana. Alejandro Ramón, concejal de