Sobre el Aquarius: "Darles asilo habría sido discriminatorio hacia otros inmigrantes"

Su Gobierno organizó en sus primeros días la llegada por todo lo alto del Aquarius. En cambio, no se concede el asilo a esos inmigrantes y se les abandona. ¿Es hipocresía?

No es así. Y quiero explicarlo Cuando llegaron los migrantes del Aquarius, nosotros les dimos como medida excepcional un mes de permiso de residencia en España y la opción de bien pedir asilo, bien pedir la residencia en España. Esto no es algo que haga el Gobierno porque sí. Afortunadamente en España hay una comisión interministerial a la que pertenecen asociaciones y oenegés muy importantes . Y ha sido esa comisión interministerial la que ha denegado las peticiones de asilo, porque no son refugiados, son migrantes por otro tipo de cuestiones.

Entoces, ¿no era posible el asilo?

Si nosotros les diéramos asilo habría una discriminación respecto a otros migrantes que vienen a España y solicitan el asilo y no se les concede porque no reúnen las condiciones de asilados. Esa es la cuestión. No es que nosotros hayamos perdido ni un ápice de solidaridad ni de empatía con la causa. Es más, nosotros tenemos una empresa pública encargada de rescatar.