Los premios eWoman reconocen el talento de tres mujeres valencianas

Servir de altavoz para mostrar los casos de éxito de mujeres que han destacado por su trayectoria profesional y liderazgo en el entorno tecnológico. Con este objetivo, el Palacio de Congresos acoge un año más eWoman, un evento organizado por Prensa Ibérica y Levante-EMV que visibiliza a la mujer y que repite su poder de convocatoria y éxito de asistencia. Lo hizo a través de diversas ponencias que pusieron el foco de atención en ámbitos como el negocio, la comunicación sanitaria, el derecho o el deporte. Diversos sectores, que aunque distintos, comparten un denominador común: se narran en clave femenina y crean nuevos referentes.

Desde mujeres que se sacrificaron por conseguir sus metas hasta aquellas que dejaron atrás sus miedos y se convirtieron en valientes merecedoras de sus éxitos, el evento congregó a numerosas mujeres líderes en sus campos, como la oncóloga Ana Lluch, la emprendedora Mayte Ample y la futbolista Alba Blasco, las tres premiadas de la cuarta edición de eWoman València impulsada por CaixaBank con el patrocinio de LaLiga, Hidraqua, Cuatrecasas, Novartis, Valènciactiva y el Ayuntamiento de València con la colaboración de Asensio, Grupo Sorolla, Universidad Europea, Subastas Gema, Vicky Food y la Asociación de Empresarias y Profesionales (EVAP).



Mujeres de éxito

La categoría Trayectoria Profesional, galardón patrocinado por CaixaBank, reconoció la labor desempeñada por Ana Lluch. La jefa de servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico de València y catedrática de Medicina en la Universitat de València (UV), explicó que «eWoman pone a las mujeres en el lugar en que deberíamos estar desde hace mucho tiempo», señalando la investigación, la asistencia a mujeres y la docencia como los «pilares fundamentales de su vida».

Mayte Ample consiguió alzarse con el galardón al Negocio Online gracias a la empresa Madame Dynamite Swing Shoes, negocio del que es CEO y fundadora y que crea «zapatos de baile para soñar». Por último, Alba Blasco recibió el premio al Mérito Deportivo con el patrocinio de LaLiga. Visiblemente emocionada, esta deportista de tan solo 20 años es capitana del Levante UD EDI y la primera mujer con discapacidad que consigue integrarse en un equipo de fútbol. «Estaba tocando el suelo y ahora estoy por encima de la montaña», admitió sin perder la oportunidad de reivindicar la urgente necesidad de integración de las personas con diversidad funcional.



Cinco miradas de referencia

La jornada sirvió, también, para crear un espacio en el que diversas mujeres de éxito narraron sus experiencias. Así, Carmen Piñán, directora de Estrategia de Clientes y Sostenibilidad del Grupo Suez, hizo alusión a los sectores «tecnificados y masculinizados» que le habían ayudado a entender que las mujeres asumen muchos roles impuestos que las limitan. «Necesitamos generar y generarnos a nosotras mismas como referentes».

En esta misma línea se expresó Esther Espinosa. La directora de Comunicación del Área de Pacientes de Novartis Oncología emocionó a todos los asistentes con un potente discurso que puso en valor la vida. «¿Hay algo más importante?», cuestionó. No dudó en señalar «lo extraordinaria que es una vida 'normal' cuando no la tienes». Así, afirmó que uno de los objetivos principales de Novartis es «destruir aquello que nos destruye». Es por ello que animó a la gente a desafiar el status quo, ya que «nada es posible si en las organizaciones no existe una estructura que se preocupe del desarrollo y la visibilización de la igualdad de género».

En el caso de Novartis, la entidad farmacéutica y oncológica adopta estas premisas a su filosofía corporativa. Ejemplo de ello es que el 50 % de los puestos directivos de la empresa son ocupados por mujeres. Eva Torán, directora del Área de Negocio de CaixaBank en Torrent, y Victoria Villanueva, abogada y consejera del despacho de Abogados Cuatrecasas, señalaron que «ser mujer, madre y profesional» es lo más parecido a ser «malabarista», bromeó Torán, quien apuntó que «en CaixaBank no existen trabas para la igualdad». Un hecho también compartido por Cuatrecasas, pues el despacho se esfuerza por «atraer el talento», afirmó Villanueva. La abogada y consejera laboral ensalzó el valor de la educación como motor de cambio, una reflexión adoptada también por Eva Torán. Para ella, «lo más importante como entidad no es decir que tienes un Plan de Igualdad, es que la cultura de la diversidad llegue a todo el mundo».

Y es que, tanto en CaixaBank como en Cuatrecasas, «la meritocracia está por encima del género». La última ponente, Concha Montaner, reflexionó sobre la cultura del sufrimiento y sacrificio. La deportista olímpica, campeona en salto de longitud y ganadora de la medalla de la Generalitat Valenciana al Mérito Deportivo, recordó cómo en su cabeza siempre aparecía el mismo pensamiento: «tengo que ganar».

Aunque reconoce que «en el atletismo se vive la igualdad, tanto de género como de etnias», la «capacidad de sufrimiento se tiene tan interiorizada que la trasladas a todos los ámbitos».



Sororidad y visibilización

«Esta jornada sirve de empoderamiento y visibilización del talento de las mujeres y del compromiso de Prensa Ibérica con la igualdad», afirmó la vicepresidenta autonómica Mónica Oltra, que no faltó a su cita anual con el evento. Señaló que la sociedad valenciana se ha convertido es «testimonio del feminismo transversal» y reflexionó sobre cómo hace pocos años resultaba «impensable» que el tejido empresarial pusiera el acento en el talento femenino. Actualmente, los paradigmas han cambiado y «podemos hablar de mujeres valientes que han roto más de un techo de cristal» y luchan para que «el poder sea un verbo y no un sustantivo». Un idea compartida por Pilar Bernabé, teniente alcalde del área de Desarrollo Innovador de los Sectores Económicos y Empleo del Ayuntamiento de València, quien añadió que las instituciones deben trabajar para acabar con las diversas brechas existentes. Una labor en la que la visibilización debe servir para «tejer redes». Por su parte, Sandra Deltell, vicepresidenta de EVAP, matizó el «elevado coste» que supone perder el talento femenino, destacando que «el camino de la igualdad es largo y debemos recorrerlo juntas».



Conciencia y «mindfulness»

Usoa Arregui e Ignacio Alonso destaparon a los «saboteadores», esos mensajes negativos que se instalan en la mente ante situaciones de estrés. Como explicaron, estos son automáticos, inconscientes y libres. Así, pusieron en práctica una actividad de «coaching» que sirivó para regalar instrumentos capaces de combatir esos miedos, como confianza, valentía, ternura o ilusión, entre otros. Además, Subastas Gema sorteó una sortija de oro blanco con diamantes de la Joyería Suárez.