Tibia bienvenida de Oltra al FLA: "Menos da una piedra"

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha dado la bienvenida esta mañana a la inyección extraordinaria de 365 millones de euros que ha recibido la Generalitat a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para "respirar un poco", aunque ha recalcado que el dinero resulta muy insuficiente para atender los problemas de liquidez derivados de la infrafinanciación. "Menos da una piedra, pero se trata de cambiar derechos por préstamos", ha dicho.

"Tenemos muchas cosas que pagar, pero es un mecanismo que se utiliza porque no tenemos la financiación justa que hemos de tener los valencianos. No queremos ser más que ninguno pero estamos hartos de ser los últimos de todos,", ha agregado Oltra en la rueda de prensa posterior al Consell. "(El FLA) es un préstamo, pero mientras no haya otra cosa podemos respirar un poco".

Oltra ha descartado hasta en tres ocasiones concretar la distribución de los recortes a los que se ha visto obligado el Conselll en el marco del plan económico financiero porque "la información no está al alcance de poder compartirla". "Tengo la misma información que la que se difundió en la nota de prensa", ha añadido. Según la vicepresienta, el Plan Económico Financiero (PEF) que la Generalitat ha enviado al Ministerio de Hacienda como paso necesario para la recepción del FLA "se hará público cuando se pueda hacer público". Aún a si el PEF ha sido fruto de un acuerdo departamento a departamento con Hacienda o ha sido global, Oltra ha indicado que "es un acuerdo global consensuado" y hay "una visión global", y "cuando(Hacienda) tenga que hacerlo público lo hará público".

Sobre el retraso en los plazos de la financiación ofrecidos por el presidente en funciones, Pedro Sánchez, la vicepresidenta ha asegurado que la C. Valenciana "no puede esperar ni un minuto más" porque "lleva 5 años caducado". "El presidente lo ha dicho claramente. No vamos a esperar 4 años".

"Esto ha de ir a un ritmo un poco más ligero, tanto la financiación como la regularización de la deuda, así como tener unos presupuestos generales que, en materia de inversiones, cumplan lo que dice el estatuto de autonomía de valencianos, que es que en proyecto presupuestos inversiones estén equilbiradas a peso poblacional", ha manifestado Oltra. "Lo hemos repetido más que el alioli", ha remachado.

Preguntado por la entrevista publicada por Levante-EMV en la que Sánchez evita singularizar el problema valenciano y asegura que "hay que hablar de un proyecto nacional", Oltra ha manifestado que el presidente del Gobierno "conoce perfectamente que hay otras comunidades infrafinanciadas y lo hemos dicho, pero de las mediterráneas somos de la más perdjuciada por este sistema"."Cuando hemos planteado alternativas no solo lo hemos hecho para la C. Valenciana, sino de forma global, pero los que estamos en la cola en renta per cápita somo nosotros, lo ha reconocido Montoro y Montero". "La diferencia de 800 euros entre Cantabria y la Comunitat supone 4.000 millones de euros que faltan a los valencianos; es sota, caballo y rey", ha argumentado, para preguntarse si "eso no es un problema nacional". En todo caso, ha remarcado que no quiere que "a los cántabros les quiten ni un euro" no sea que el presidente Miguel Ángel Revilla, le coja "manía". "Es un tema nacional, de Estado, de primer orden. Somos cinco millones de españoles que somos un problema nacional. Estoy completamente de acuerdo con Sánchez", ha ahondado Oltra.

Por otra parte, la vicepresidenta y portavoz del Consell, ha defendido este viernes que en el seno del Botànic II hay "diferencias y no división" en su posición frente a proyectos como la ampliación del puerto de València y la de la V-21. "La diferencia no tiene por qué ser división: tengo grandes diferencias de opinión con mis hijos y no estamos divididos en casa".