Acció Cultural y otras siete entidades piden defender la realidad plurilingüe de España

La Plataforma Estatal por la Igualdad Lingüística, integrada por varias asociaciones culturales del estado con lengua propia, va a elaborar una proposición de ley que «garantice el pleno reconocimiento legal de la realidad plurilingüe y la no discriminación de ninguna persona por razones de lengua». Así se acordó en la reunión celebrada en València y a la que asistió Acció Cultural del País Valencià, la Plataforma per la Llengua, Ciemen, A Mesa pola Normalización Lingüística (Galicia) y Kontseilua - Euskaren Gizarte Erakundeen (País Vasco). Ante la convocatoria del10N, pedirá a los partidos que «asuman los principios de igualdad lingüística con derechos y deberes iguales para todos y no sólo para aquellos que utilizan el castellano».