«Lo que es bueno para la discapacidad, es bueno para la sociedad». Esta declaración del presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en la Comunitat Valenciana, Luis Vañó, sintetiza los mensajes lanzados ayer en la Convención «El futuro de los social (lo social tiene futuro)», que se celebra desde ayer en el Palacio de Congresos de València, y que contó con la presidenta del Consejo de Estado y expresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, además de numerosos expertos y especialistas.

Un encuentro, cuyo objetivo es «hablar de discapacidad sin hablar de ella», precisó Vañó en un acto reivindicativo de las necesidades y derechos de las más de 500.000 personas con discapacidad que hay en la Comunitat Valenciana. Durante su intervención, el presidente del Cermi CV puso deberes a los representantes políticos a los que emplazó a aprobar en esta X Legislatura «la ley de accesibilidad de cuarta generación de la Comunitat. Vamos a estar controlando que se empiece», advirtió, al tiempo que reclamó la necesidad de desarrollar la figura del asistente personal.

La presidenta de la Fundación Cermi Mujeres (FCM), Concha Díaz, precisió que en el mundo hay 1.000 millones de personas con discapacidad, de las que el 60 por ciento son mujeres y niñas, y en España hay aproximadamente 2,5 millones de mujeres y niñas con discapacidad.

Díaz se marcó como reto incluir a este colectivo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de igualdad de género para «dar empoderamiento» a las mujeres. «Lo importante es que las políticas públicas y el movimiento asociativo que hablen de discapacidad se centren en la perspectiva de discapacidad y de género», sostuvo. Según el informe de 2018 del Cermi, «las estadísticas de desempleo en las mujeres con discapacidad es más de un 60 %».

«Las mujeres con discapacidad están por detrás de los hombres con discapacidad y de las mujeres sin discapacidad», subrayó Díaz, y añadió que este colectivo sufre una mayor exposición a los diferentes tipos de violencia -física, sexual, psicológica y económica.

Por su parte, el presidente del Cermi estatal, Luis Cayo Pérez Bueno, resaltó que «en el mundo hay una situación de emergencia social, donde un tercio de la población mundial no tiene acceso garantizado a los bienes sociales básicos, derechos humanos y libertades públicas». «Aceptamos esto como si formara parte del orden natural de las cosas, lo damos como hecho crónico que está ahí y tenemos que gestionarlo», sostuvo. Para cambiar esto, expresó que se necesita «un pensamiento social a la altura del problema» y cree que se debe comenzar por «tomar conciencia de que lo que se da a las personas con discapacidad no hay que aceptarlo, no es una herencia que no podemos modificar».

La presidenta del Consejo de Estado y exvicepresidenta del Gobierno de España, María Teresa Fernández de la Vega, por su parte, subrayó que los derechos «siempre hay que reivindicarlos» y, por ello, señaló, la convención es «necesaria y apropiada en un tiempo difícil, donde aparecen movimientos por doquier con planteamientos regresivos». «Tenemos que hacer una reivindicación permanente de nuestros derechos. No solo para conservarlos, sino promoverlos por doquier, aquí y allá», aseveró.