"Coincido con Sánchez: la financiación es un tema nacional"

Preguntada por la entrevista de Levante-EMV en la que Pedro Sánchez evitó singularizar el problema valenciano en materia de financiación y antepuso la necesidad de «hablar de un proyecto nacional», Oltra afirmó que el presidente del Gobierno «conoce perfectamente que hay otras comunidades infrafinanciadas, pero de las mediterráneas somos la más perjudicada por este sistema». «Es un tema nacional, de Estado, de primer orden. Estoy completamente de acuerdo con Sánchez», incidió la portavoz. «Cuando hemos planteado alternativas no solo lo hemos hecho para la C. Valenciana, sino de forma global, pero los que estamos en la cola en renta per cápita somos nosotros, y eso lo ha reconocido Montoro y Montero», zanjó.