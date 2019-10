Los jóvenes de «Fridays for future», ayer en la plaza de la Virgen.

Los jóvenes de «Fridays for future», ayer en la plaza de la Virgen. germán caballero

«Hay más plástico en el planeta que sentido común». Así de explícita era una de las pancartas que exhibían los jóvenes - y no tanto- del movimiento «Fridays for future» que ayer se concentraban en la Plaza de la Virgen. Entre los estudiantes, muchos mayores también. De hecho, los organizadores aplaudían el respaldo con un mensaje posterior en redes sociales que rezaba : «Es esperanzador ver a gente de todas las generaciones apoyando a los jóvenes». «Gracias a todos por haber venido a exigir un presente y un futuro dignos», señalaban. Entre los mensajes más repetidos figuraba el de «Queremos justicia climática ya». Lo cierto es que el movimiento por la emergencia climática no obtuvo el masivo respaldo de hace una semana, que concitó a centenares de ciudadanos en el mismo escenario.

A las críticas a las actuaciones que agravan la crisis climática se sumaron ayer las reclamaciones más locales, como las de «l'horta per al Poble», o el de «Stop a l'especulació», con una grua y el símbolo de la V-21, en referencia a la ampliación de la carretera a costa de la huerta a la altura de Alboraia. «Queremos un futuro para nuestros hij@s y niet@s», era otro de los cánticos, al que se solapaba el de «Sense planeta no hi ha futur».

En las horas previas a la concentración, más de 140 voluntarios habían limpiado la playa de el Saler, en una jornada organizada por Coca-Cola y la ONG valenciana Xaloc dentro del proyecto Mares Circulares. Recogieron 45 kilos de residuos, durante la jornada de sensibilización en la que los participantes participaron en una charla impartida por Xaloc.