La irrelevancia municipal de Cs y Podemos les deja fuera de la entidad

La falta de peso municipal de Podemos y Cs les ha dejado fuera de la cúpula de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. La presidencia la ostenta el PSPV; la vicepresidencia primera su socio en el Botànic, Compromís, y la segunda, por relevancia municipal, el PPCV.

La tercera vicepresidencia es para EUPV, que logró once alcaldías en las elecciones del 26 de mayo. Ocho fueron con mayoría absoluta y tres con pactos, además de 139 concejales por toda la C. Valenciana que les hacen estar presentes en un alto número de municipios gracias a las confluencias en las que participaron. Sin embargo, sus socios de Podemos no obtuvo ninguna alcaldía ni pudo revalidar la de Vinaròs, el ayuntamiento más potente que consolidaron en las elecciones de 2015.

En Cs, sin embargo, obtuvieron 10 alcaldías y por ello tendrá una vocalía. El número de concejales está muy por debajo de EUPV, lo que les resta fuerza y presencia municipal. Esa falta de representación local les ha dejado fuera del máximo órgano de la entidad.

Mientras, cabe recordar que a medidos de septiembre se celebró el XII pleno de la Federación Española de Municipios y Provincias que dejó en buena posición a tres socialistas valencianos. La alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, fue elegida como miembro de la junta de gobierno de la FEMP, mientras que el alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, y la primera edil de Gandia, Diana Morant, fueron elegidos como vocales del consejo territorial del órgano.

En las filas socialistas se tomaron los tres nombramientos como un reconocimiento a los buenos resultados electorales del 28A y, además, el PSPV gana peso en este órgano.