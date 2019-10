Oltra se desentiende de los recortes después de asumirlos Compromís

Una semana después del acuerdo del Botànic II que aprobó un ajuste de 365 millones de euros en las cuentas de la Generalitat, el Gobierno central ha autorizado la inyección extraordinaria del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a la Comunitat Valenciana, pero el desglose del tijeretazo en el gasto de cada conselleria sigue sin concretarse desde el Consell. Tanto los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios como la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, aseguran desconocer los detalles del paquete de recortes, a la espera de que la comparecencia del conseller de Hacienda, Vicent Soler, el 15 de octubre, pueda despejar alguna incógnita.

Hasta tres veces negó ayer Oltra tener un conocimiento preciso del Plan Económico Financiero (PEF) remitido al Ministerio de Hacienda en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell. «No dispongo de más información en este momento que la nota de prensa del sábado que tienen todos ustes, así que usted y yo tenemos la misma información en este momento», respondió a uno de los periodistas.

Como informó este diario el martes, Compromís ha pasado de amagar con plantar batalla a los recortes a asumirlos como inevitables a pesar de que afectan a planes estrella de departamentos liderados por la coalición, como es el caso del Plan Edificant de la Conselleria de Educación. La coalición, sin embargo, rebajó el tono el pasado lunes y habló de una «reprogramación del gasto» que se limita a proyectos cuyo ritmo de materialización va tan lento que deja a sus partidas asignadas como imposibles de ejecutar en este 2019.

Ayer, Oltra se puso de perfil y dijo que «la información no está al alcance de poder compartirla», a pesar de que los ajustes fueron pactados el viernes por la noche «in extremis» por los tres socios del Botànic II y de que la secretaría autonómica de Hacienda recae en Compromís. La vicepresidenta aseguró conocer únicamente la retención de crédito correspondiente a su departamento de Políticas Inclusivas e Igualdad, pero no dio ningún detalle oficialmente e insistió en que el desglose «se hará público cuando se pueda hacer público».

La portavoz del Consell admitió que el PEF es el resultado de un «acuerdo global consensuado» sobre «una visión global» que podría haber sufrido alteraciones. Por eso, echó balones fuera y trasladó a la Conselleria de Hacienda la decisión de hacerlo público cuando estime oportuno. La información podría no conocerse hasta la aprobación definitiva del PEF propuesto por el Consell en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Hasta entonces, entre las conselleries y en Compromís, según las fuentes consultadas, existe cierto recelo sobre la posibilidad de que las retenciones de crédito planteadas inicialmente para cada departamento puedan haberse corregido al alza o a la baja en su paso por la tijera de Hacienda hasta la elaboración del documento definitivo de los ajustes remitido a Madrid, cuyo contenido no ha trascendido más allá de las cifras de recortes en cada partida, como los 133,4 millones en transferencias de capital, los 118 millones en inversiones o los18,6 millones recortados en el capítulo de personal, que Compromís señaló en principio como intocable.

Otros departamentos de carácter social como Vivienda o Educación tampoco se han salvado de las «reprogramaciones del gasto», aunque desde el Consell insisten en que se han centrado en partidas que podrían quedarse sin ejecutar por falta de tiempo material de aquí a final de año.



«Menos da una piedra» que el FLA

En su comparecencia, Oltra dio la bienvenida a la inyección extraordinaria del FLA que el Gobierno desbloqueó el jueves, aunque recalcó que los ingresos resultan muy insuficiente para atender los problemas de liquidez que sufre la Generalitat como consecuencia de la infrafinanciación.

«Menos da una piedra, pero se trata de cambiar derechos por préstamos», dijo. «Tenemos muchas cosas que pagar, pero este es un mecanismo que se utiliza porque no tenemos la financiación justa que hemos de tener los valencianos. No queremos ser más que ninguno pero estamos hartos de ser los últimos de todos», agregó Oltra. «(El FLA) es un préstamo, pero mientras no haya otra cosa podemos respirar un poco», insistió.

Sobre el retraso en los plazos de la reforma de la financiación prometida por Pedro Sánchez en su mitin del pasado miércoles, la vicepresidenta evitó echar más leña al fuego y elevar el nivel de crispación con sus socios después de un jueves tenso en el Consell con las palabras del presidente del Gobierno en funciones como detonante. Oltra se limitó a señalar que la C. Valenciana «no puede esperar ni un minuto más» un cambio de modelo y que tanto la financiación como la regularización de la deuda «ha de ir a un ritmo un poco más ligero». Todo ello después de abstenerse de valoraciones políticas en periodo electoral.