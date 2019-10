El grupo IVI-RMA busca socios inversores para seguir con su expansión internacional

C. Bertomeu, Remohí y Pellicer, del IVI y R. Scott, M. Drews y P. Bergh, de RMANJ, el día de la fusión.

C. Bertomeu, Remohí y Pellicer, del IVI y R. Scott, M. Drews y P. Bergh, de RMANJ, el día de la fusión. f. bustamante

El grupo IVI quiere seguir siendo el más grande del mundo en reproducción asistida después de estar ya presente en 11 países con más de 65 clínicas tras su fusión con el americano RMANJ en 2017. Para ello ha contratado al banco de inversión Morgan Stanley con la intención de que encuentre nuevos socios estratégicos para seguir aumentando su «potencial empresarial» y seguir creciendo en España y en Estados Unidos pero sin cerrar la puerta a expandirse a cualquier parte del mundo, incluida Asia donde el grupo lleva años intentando desembarcar.



Según confirmaron ayer desde el grupo IVI-RMA Global la colaboración con Morgan Stanley está en un estado «muy inicial» y en el escenario «más optimista» se traduciría en encontrar un socio que adquiriera «una parte minoritaria del capital» del grupo, que desde la agencia Reuters habrían cifrado en un 30 %. Actualmente IVI-RMA está controlado al 70 % por la antigua IVI y al 30 % por los socios americanos de RMANJ y la compañía se valoró en 1.000 millones de euros hace dos años, tras su fusión.



Desde la agencia de noticias Reuters iban más allá al asegurar que, según fuentes del sector bancario, pese a esta idea inicial de encontrar un partner minoritario, el grupo estaría «abierto a que sea mayoritario si el precio es lo suficientemente bueno», algo que ayer, desde IVI-RMA Global, descartaban. «El comité de dirección mantendría la mayoría de los poderes de la compañía», apuntaban, en el hipotético caso de encontrar un nuevo socio. Desde Reuters apuntaban a que la valoración de la compañía actualmente rondaría los 1.400 millones de euros teniendo en cuenta unos beneficios brutos de explotación (Ebitda) de 70 millones de euros, una cifra que no refrendaron desde el grupo valenciano aunque no aportaron un cálculo propio.











Valorar las oportunidades

Al igual que se desconoce todavía el quién y el cuánto, está por ver el dónde ya que, al parecer, dependerá mucho de la oportunidad de negocio que se presente y de quién proceda. Frente a las primeras informaciones que hablaban de buscar un socio para ampliar negocio en Estados Unidos y Asia, desde el grupo insistieron en que sí buscan seguir creciendo en Estados Unidos, pero también en España y están abiertos al negocio «en el resto del mundo» sin concretar si en ese «resto» están especialmente interesados en países a los que ya habían echado el ojo como Australia, Nueva Zelanda, China o Japón. Desde IVI recuerdan que quieren crecer, sí, pero no a costa simplemente de hacer negocio. La intención es seguir siendo «líderes en resultados clínicos» y para ellos en primordial elegir a los compañeros de viaje que deben, como ellos, poner por delante la importancia de la investigación y el I+D+i.Antes del desembarco americano, las clínicas IVI ya habían iniciado su particular expansión internacional. Además de la treintena de clínicas que salpican el territorio español, la empresa valenciana fundada por José Remohí y Antonio Pellicer en 1990 ya se había expandido a Oriente Medio, Brasil, Chile, Panamá, Argentina, Portugal, Reino Unido e Italia e incluso había llegado a México e India donde el año pasado decidieron retirarse.Con el acuerdo con RMANJ de 2017, sellaron una entrada en norteamericana que ha ido a más: de las 10 clínicas que aportó su socio hace dos años en el estado de New Jersey, han pasado a tener 19 al sumar cinco en Filadelfia y Pensilvania del grupo RMAPHL que absorbieron ese mismo año y abriendo otras cuatro nuevas: una en Florida y otras tres en la costa oeste, que aún tenían por explorar: Palo Alto y San Francisco en el norte de California y Los Ángeles al sur.