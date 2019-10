"Si a mí me tocaran 1,3 millones igual no lo diría"

Los vecinos de Mislata se despertaron ayer con una más que agradable noticia: en la administración de lotería El gato negro –emplazada en el número 5 de la calle del Cid– se validó el único boleto de primera categoría del sorteo de la Primitiva celebrado el pasado sábado. Al no haber acertantes en Especial, uno de los clientes del establecimiento recibirá un ingreso de 1,3 millones de euros en su cuenta bancaria en próximas semanas.

Ayer por la mañana, la administración de Mislata permanecía con la persiana bajada al ser domingo. Pero en los bares aledaños no se hablaba de otro tema: «A mí no me ha tocado el premio, ojalá, la verdad es que solo se comenta por ahí que hay un afortunado o afortunada en la localidad, pero no hemos visto a nadie pararse a preguntar o festejar», comentaba uno de los parroquianos.



Un mensaje al móvil

Y quizá nunca se sepa la identidad del agraciado. Así piensa al menos Luis Barberá, que regenta el negocio de loterías desde el año 2014: «La verdad es que es una toda una alegría para el pueblo, pero a lo mejor si a mí me tocaran 1,3 millones de euros preferiría mantener el anonimato, no lo diría por ahí». Eso sí, no pierde del todo la esperanza de conocer al vecino tocado por la diosa fortuna: «Hoy -ayer para el lector- el negocio está cerrado, quizá el lunes sí pueda venir alguien, aunque solamente sea para darnos las gracias y saber quién es».

Luis vive fuera del municipio y fue de las primeras personas que se enteró de lo sucedido: «Cada vez que das un premio al poco tiempo de celebrarse el sorteo te llega el mensaje con la noticia por canales oficiales, es el protocolo a seguir. En este caso me llegó el propio sábado por la noche. Fue un poco como un 'shock', nunca había dado un premio de este montante económico».

Manuel Vico es vecino de Mislata y es uno de los clientes habituales del local, echando una mano a veces para llevar lotería a algún sitio: «La verdad es que ya conocía a los anteriores dueños y ahora también he hecho amistad con Luis con los años. Creo recordar que en 2019 también ha caído un premio de 3.000 euros al décimo en la lotería y entonces sí vino gente a festejarlo, pero claro las cantidades son diferentes y el escenario no es el mismo».

La administración El gato negro se encuentra circundada por torres de edificios, en una de las zonas de Mislata más densamente pobladas. Identificar al titular del boleto premiado –teniendo en cuenta de que también puede ser una persona de fuera de la población – pueder ser una tarea imposible si su objetivo es pasar totalmente desapercibido.

Y es que el sorteo de la Primitiva volvió a sonreír de nuevo a los pobladores de este municipio de L'Horta. No es la primera vez. En agosto de 2012 cayó un premio mayor, de dos millones de euros. En ese caso también hubo un único acertante en Primera. Ya lo saben, la suerte va por barrios.