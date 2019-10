Costas retrasa el inicio de obras para regenerar el litoral sur de Castelló a finales de 2020

n Lentitud. Fue la palabra más utilizada por la mayoría de alcaldes del litoral sur de Castelló -Almenara, la Llosa, Xilxes, Moncofa, Nules, Burriana y Almassora- tras la última reunión mantenida ayer en Madrid con el subdirector general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Ángel Muñoz, para reclamar agilidad en los proyectos de regeneración. Se trata de intervenciones incluidas en la Estrategia de actuación del tramo de costa entre el puerto de Castelló y Sagunt, que aún no se han materializado.

De hecho, desde que se conoció el denominado estudio de Cantabria han discurrido casi 10 años sin que se hayan realizado prácticamente trabajos en el sur de la provincia de Castelló, más allá de las llevadas a cabo en la playa Benafelí de Almassora. Y ahora vuelve a retrasarse el inicio de la entrada de las máquinas para ejecutar los espigones, ya que la nueva fecha aportada en el encuentro para empezar los trabajos en Almenara (punto de arranque de las actuaciones) ya no es a principios del 2020, sino tras el verano.

Con un Gobierno en funciones y con los Presupuestos Generales del Estado en el aire, los munícipes consideran que «indistintanente del Ejecutivo que se forme después de las elecciones del 10-N la regeneración no se puede retrasar más». Pese al compromiso trasladado desde Costas de incluir en los Presupuestos del Estado la partida necesaria para atender las obras, los representantes municipales reclaman, tal como afirmó el munícipe de Moncofa, Wenceslao Alós, «20 millones anuales» durante cuatro ejercicios para realizar de manera progresiva los trabajos, porque «sin dinero se puede retrasar unos cuantos años más». De hecho, solo la construcción de seis escolleras en Almenara ya está presupuestada en 7,8 millones.

Casi 5 millones del Gobierno

Por otro lado, el Ministerio para la Transición Ecológica ha declarado como «obras de emergencia» la reparación de los daños causados en el dominio público marítimo terrestre por los temporales marítimos, de viento y de lluvias provocados por la intensa depresión aislada en niveles altos (DANA), que tuvo lugar entre el 11 y 14 de septiembre. En el caso de la Comunitat Valenciana, las actuaciones previstas alcanzarán los 4.890.000 euros, siendo el presupuesto total de 11.446.000 euros. El plazo de ejecución de las obras varía en función del daño, y oscila entre 3 y 5 meses. Y por parte del Consell se aprobó ayer modificar el Decreto del pasado 20 de septiembre para ampliar en 16 municipios el número de poblaciones afectadas por el fuerte temporal que azotó el territorio.