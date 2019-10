La diputación alarga otro año el contrato de la plaza de toros que adjudicó Rus

La Diputación de València ha prorrogado por segundo y último año el controvertido contrato de arrendamiento de la plaza de toros de la calle Xàtiva, en manos de la empresa Simón Casas Production S.A.S. desde febrero de 2015. La compañía del empresario francés se adjudicó la explotación del coso por 242.000 euros tras recortarse a la mitad el canon vigente hasta ese momento. En diciembre de 2018 venció el contrato, aunque finalmente va a agotarse la opción de estirarlo hasta el 1 de enero de 2021, tal como ha aprobado mediante un decreto el presidente y responsable del área, Toni Gaspar.

Durante la pasada legislatura, el gobierno cuatripartito de la diputación pactó la elaboración de un nuevo pliego que debía recuperar las condiciones anteriores a la actual concesión, diseñada bajo el mandato de Alfonso Rus al frente de la corporación. La primera prórroga ya generó tensiones entre PSPV y Compromís y la segunda ha reavivado el malestar en el seno de la coalición valencianista, que ha hecho caballo de batalla con los cambios en la gestión de la plaza.

La falta de tiempo para elaborar un nuevo pliego en condiciones, debido al impás de las elecciones municipales y al proceso de configuración del nuevo organismo, es la razón que se esgrime desde el departamento responsable, en manos del PSPV. «Esperamos que ahora ,con un año por delante, no nos volvamos a encontrar con que no da tiempo y haya que volver a prorrogar. Ser incapaz de hacer un pliego en dos años no hablaría muy bien de la capacidad de gestión», sostiene el diputado de Compromís, Xavier Rius, que urge a «que se cumpla lo pactado».

Rius se muestra partidario de volver a las condiciones de explotación previas a la actual concesión, en torno a la cual la Agencia Antifraude abrió una investigación por la rebaja del canon. «La diputación no puede estar rebajando las exigencias cada vez; si se están haciendo mejoras en el recinto y está mejor para alguien que va a ganar dinero lo lógico es subir la tasa», apunta Rius.

Compromís ha reivindicado que se fomente el uso del ruedo para eventos culturales y espectáculos en detrimento de las corridas de toros. 2020 será, en cualquier caso, el último ejercicio con el actual contrato en vigor. Al final del ejercicio, la gestión del coso, propiedad de la diputación, saldrá necesariamente a concurso según un nuevo pliego.