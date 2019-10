La opinión sobre la política empeora

La imagen de la política se ha deteriorado en el último año. La inestabilidad en España pasa factura, de forma que el 86,6 % declara una opinión muy negativa sobre la situación. Los datos son peores también sobre el contexto político valenciano.

2019 está siendo un año pasado por las urnas: elecciones autonómicas, municipales, europeas y dos convocatorias de generales, una en abril y otra el próximo 10 de noviembre ante la falta de acuerdo de los partidos para lograr una mayoría de Gobierno. La ciudadanía valenciana se resiente de la inestabilidad y ofrece una calificación muy negativa de la situación política en España, pues el 86,6 % la considera mala o muy mala (el 55,2 % es de esta última opinión). El dato es de los más significativos que ofrece la encuesta de otoño de Invest Group para los diarios de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana: Levante-EMV, Información de Alicante y Mediterráneo de Castelló.



Hace un año, pocos meses después de la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa tras el triunfo de la moción de censura contra Mariano Rajoy, la opinión era bastante diferente, ya que el 70,3 % ponía nota negativa a la situación política en España. Era la cifra más baja en la secuencia de estudios demoscópicos de Invest Group. El resultado actual invita a considerar que la ilusión de aquel momento se ha evaporado.



Lo que no ha cambiado es la peor valoración del contexto político español con respecto al de la Comunitat Valenciana. En este último caso es el 53,8 % el que tiene una opinión mala o muy mala. Son treinta puntos menos que a la hora de responder sobre la situación en España.



Con todo, la calificación sobre la política valenciana empeora en los últimos doce meses: en octubre de 2018, la valoración negativa era del 47,9 %. El inicio del Botànic II, con fricciones entre los socios y mayor tensión con la oposición conservadora en un marcado clima preelectoral, pasa factura.



No obstante, la otra cara de la moneda es que crece el porcentaje de quienes califican como bueno el momento político de la C. Valenciana: de 18,7 % hace un año al 27 % ahora.



Por provincias, la peor opinión sobre la política en España se da en Castelló (90,3 % la ve mal o muy mal), mientras que la valoración más negativa en cuanto a la política en la C. Valenciana se registra en Alicante, con un 57 %. Por edad, las opiniones muy negativas sobre el contexto español son estables a partir de los 35 años. En el caso valenciano, la franja más joven (de 18 a 24 años) es la única donde triunfa una valoración positiva.





Peor visión de la economía

La ralentización de la economía también ha calado, a la vista de la encuesta. Los datos son peores a los de hace un año. Entonces el 48 % consideraba mala o muy mala la situación de la C. Valenciana; hoy son el 59,5 %. Lo mismo con España: el 51,4 % se manifestaba así, ahora son el 63,4 %. Se mantiene la mejor opinión de la economía valenciana con respecto a la española.