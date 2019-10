Los plazos exasperantes de Adif al adjudicar contratos

Las cosas de palacio van despacio. Y las de Adif, también. Los plazos que el Administrador de infraestructuras ferroviarias (Adif) se toma para adjudicar los contratos de obra y para ejecutarlos exasperan a los contratistas de obra pública. Hasta casi un año ha llegado a tardar la empresa pública dependiente del Ministerio de Fomento en licitar un concurso, abrir las plicas de las ofertas que participan y decidir la adjudicación de las obras.

Sirva de ejemplo una de las últimas adjudicaciones acordadas por el consejo de administración de Adif: la remodelación de la estación de la Font de Sant Lluís para la implantación del ancho estándar, instalación de vía y electrificación por un importe de 12.681.317 ?. El anuncio de la licitación se publicó el 16 de noviembre de 2018, con un plazo de presentación de ofertas para las empresas de casi dos meses (razonable) ya que la fecha límite era el 10 de enero de 2019.

No obstante, la adjudicación de esta importante obra no se produjo hasta pasados ocho meses desde la presentación de ofertas, el 30 de septiembre de 2019. Finalmente la unión temporal de empresas (UTE) formada por Tecsa y Dragados será quien ejecute la obra, al ganar el concurso con una oferta de 10,4 millones de euros. No obstante, a principios de octubre el contrato aún no se había formalizado. Si, además, el plazo de ejecución de las obras por contrato es de veinte meses, la adaptación de la Font de Sant Lluís alancho europeo no estará operativa hasta octubre de 2021.



Mercancías para la Ford

Otra importante actuación, la instalación de vía y electrificación del tramo Font de Sant Lluis-Almussafes, que dará servicio a la Factoria Ford ubicada entre los términos municipales de Almussafes y Silla. El anuncio de licitación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se publico el 17 de diciembre de 2018, con plazo para la presentación de plicas hasta el 29 de enero de 2019. A día de hoy la adjudicación del contrato, vital para la factoria de automóviles, sigue sin figurar en la plataforma de contratación del Estado, por lo que se han alcanzado los nueve meses de analisis de ofertas sobre un contrato que apenas tendrá un plazo de ejecución de 13 meses.

Un último ejemplo, Adif anunció el 30 de septiembre que el consejo de administración había dado vía libre al contrato de servicios de asistencia técnica a la redacción de proyectos y ejecución de las obras de instalaciones del tramo Nudo de la Encina-Xàtiva-València del corredor mediterráneo por valor de 6.870.615 ?.

Diez días después el contrato aún no se ha publicado en el BOE. Con los plazos que maneja la empresa pública del grupo Fomento no se adjudicará hasta finales 2020. Si cuenta con un plazo de ejecución de 40 meses, las obras no estarán acabadas hasta finales de 2023, como muy pronto. Plazos demasiado laxos para la necesidad que los empresarios reivindican para el corredor mediterráneo.