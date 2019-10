La Facultad de Teología acoge el séptimo Congreso Internacional de cerámica tardo antigua del Mediterráneo

La Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia acogerá la séptima edición del Congreso Internacional LRCW – 7th International Conference on Late Roman Coarse Ware, Cooking Ware and Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry. The End of Late Roman Pottery. The last centuries at the crossroads.

El congreso es un referente internacional para los mejores especialistas del mundo en cerámica tardo antigua (del siglo III d.C. a finales de la antigüedad) de la Mediterránea. Esta edición servirá para mostrar los últimos avances en el estudio de las ánforas, la vajilla de mesa y la cerámica común (cazuelas, jarras y otras piezas de uso cotidiano), con especial interés en la aplicación de los análisis arqueométricos.

Este encuentro internacional, que se desarrolla cada tres años, se celebrará del 15 al 19 de octubre de 2019 en las localidades de València, Riba-roja de Túria y Alicante. Los participantes tendrán la oportunidad de visitar distintos yacimientos arqueológicos y examinar cerámica tardo antigua de distintas partes del Mediterráneo.

La organización de estas y otras actividades ofrecerán la oportunidad de familiarizarse con la producción de cerámica del periodo tardano y la antigüedad tardana en Hispania. Una de las actividades más esperadas del congreso es la excursión a un yacimiento del área que acoge el encuentro, y en esta ocasión se ha escogido visitar la ciudad de Lucentum (Alicante).

Para la presente edición del LRCW se han inscrito 130 participantes que presentarán investigaciones sobre 17 países del entorno mediterráneo, la mayoría europeos, además de Túnez, Egipto, Turquía e Israel. La representación más numerosa es la italiana, con 40 intervenciones, seguida de la española, 33, y la griega, 15. Los restantes países que serán objeto de comunicación o pósters son: Albania, Bulgaria, Croacia, Francia, Portugal, Eslovenia, Rumania, Rusia/Ucrania, Reino Unido y Chipre. También hay inscritos procedentes de Alemania, Argentina, Austria, Estados Unidos, Liechtenstein, Noruega, Polonia, República Checa y Suiza que presentan aportaciones de otros países.

La inauguración tendrá lugar el martes 15 de octubre a las 9:00 horas en el salón de actos de la Facultad de Teología de Valencia. En el acto de bienvenida intervendrán Miguel Ángel Cau, de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) y del Equip de Recerca Arqueològica i Arqueomètrica de la Universitat de Barcelona (ERAAUB); Josep Maria Macias, de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC); Albert Ribera, antiguo director de la Sección de Arqueología del Ayuntamiento de Valencia, y ahora en el Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC); y Vicente Botella, Decano de la Facultad de Teología.

El Congreso se abrirá con la ponencia inaugural African Pottery and its role in the Roman economy a cargo de Michel Bonifay, del CNRS, Centre Camille Jullian de Francia. A partir de este momento se desarrollará una serie de presentaciones cortas (15 minutos) sobre trabajos desarrollados en los últimos años. La primera sesión, bajo el título The Western Mediterranean, servirá para conocer 14 resúmenes de las investigaciones realizadas por otros 30 especialistas internacionales. El primer día concluirá con una visita al Museu de Prehistòria de València.

Las presentaciones pueden ofrecerse en inglés, francés, italiano o castellano. Estas presentaciones o resúmenes se acompañarán de pósters o materiales gráficos que se podrán visitar durante las cuatro jornadas de Congreso en el claustro de la Facultad de Teología valentina.

El miércoles 16 de octubre se desarrollarán dos sesiones del Congreso. Durante la mañana, la sesión con el título Eastern Mediterranean, servirá para la presentación de 16 investigaciones realizadas por 27 expertos en la cerámica tardo antigua del Mediterráneo. El mismo día, pero por la tarde, será la tercera sesión, que lleva el título The Mediterranean islands in the stream. Incluirá el resumen de 9 trabajos a cargo de otros 17 especialistas. Esta segunda jornada concluirá con la visita al Centro Arqueológico de l'Almoina y a la Cripta Arqueológica de la Cárcel de San Vicente Mártir.

El 17 de octubre, jueves, los congresistas se desplazarán hasta la localidad valenciana de Riba-roja de Túria donde se desarrollará la cuarta sesión del encuentro internacional, con el título Late Roman Pottery in Hispania. Tras el recibimiento por parte del alcalde de la población, Robert Raga, se presentarán 11 nuevas aportaciones, de 24 expertos, sobre la cerámica romana antigua en la Península Ibérica.

Además, se quiere dar a conocer a la comunidad científica internacional los hallazgos y avances de la colección cerámica encontrada en el yacimiento de València la Vella durante los últimas cuatro campañas. Por ello habrá una visita a dicho yacimiento, así como al Palacio Visigodo del Pla de Nadal, y otra al Museo Visigodo del Pla de Nadal (MUPLA), ubicado en el Castillo de Riba-roja.

El viernes 18 de octubre volverán las presentaciones a la Facultad de Teología San Vicente Ferrer. Bajo la sesión especial The problem of de 8th century habrá 13 presentaciones nuevas con el trabajo desarrollado por otros 31 expertos en la materia. Ya por la tarde, en torno a las 16:45 se presentarán las conclusiones más interesantes del LRCW 7 y se plantearán las localidades que pueden albergar la siguiente edición.

La 7th International Conference on Late Roman Coarse Ware tendrá una última jornada el sábado 19 de octubre. Por la mañana se viajará hasta Alicante para visitar el Museo Arqueológico de la ciudad (MARQ), donde existe una completa exposición de cerámica. Por la tarde los congresistas se despedirán hasta la próxima edición desde el yacimiento de la ciudad romana de Lucentum.

Por último, también van a desarrollarse dos actividades gastronómico-culturales. Una está directamente relacionada con el periodo objeto del congreso, ya que en el castillo de Riba-roja se degustará un menú visigodo elaborado ya desde hace años a partir de documentación histórica. La otra, la cena de clausura, entra dentro de la promoción gastronómica de los productos valencianos a través del programa "Del tros al plat" del Patronat de Turisme de la Diputació de Valencia.

El LRCW 7 cuenta con la organización del ICAC (Institut Català d'Arqueologia Clàssica), l'Ajuntament de Riba-roja de Túria (Regidoria de Patrimoni i Turisme), l'ERAAUB (Equip de Recerca Arqueològica i Arqueomètrica de la Universitat de Barcelona) y el MARQ (Museo Arqueológico Provincial de Alicante.

Además, este año colaboran el Museu de Prehistòria de València, la Diputació de València (Área de Cultura y Patronat de Turisme), l'Ajuntament de València (Concejalías de Cultura y Turismo) y la Facultad de Teología San Vicente Ferrer.

La primera edición del congreso LRCW se organizó en Barcelona en el año 2002. La publicación de las actas del congreso tuvo una acogida tan entusiasta entre la comunidad científica que el Comité internacional decidió organizar ediciones periódicas en diferentes ciudades del Mediterráneo. Hasta el momento se han celebrado los congresos de Aix en Provenza – Marsella – Arlés (Francia, 2005), Parma – Pisa (Italia, 2008), Tesalónica (Grecia, 2011), Alejandría (Egipto, 2014) y Agrigento (Sicilia, Italia, 2017).