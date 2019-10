Rosa Serrano reivindica el impulso del valenciano como valedor de identidad

El nombre de cuatro valencianos y valencianas sobresalió ayer entre los 31 galardones entregados por el Consell en la solemne ceremonia de los Premis 9 d'Octubre. Sobre el poeta Francisco Brines (ausente por motivos de salud), la militante antifranquista Laura Pastor (a título póstumo), el diseñador Francis Montesinos y la escritora y editora Rosa Serrano recayó el mayor de los honores: la Alta Distinción de la Generalitat.

Serrano, conocida bajo el seudónimo literario de Blanca Cassany, fue la encargada de leer el parlamento oficial de agradecimiento en nombre de todos los «orgullosos» galardonados. La autora dijo encontrarse en un «estado de extrañeza» desde que se supo premiada. Y lanzó una pregunta al aire: «¿Qué he hecho yo, sino ser fiel a mi país y a las personas que me han iluminado los caminos y proyectos?» El ensalzamiento y la defensa a ultranza del papel de la lengua en la configuración de la identidad valenciana guió su intervención.

«He recuperado para mis hijos y nietos la lengua de mis padres. La descubrí tarde, pero la descubrí para siempre», proclamó la narradora de literatura infantil y juvenil, distinguida por su labor cultural. «Soy una mujer orgullosa de serlo, una mujer valenciana, feliz de ver los pueblos, las instituciones y la historia propia que queremos», incidió Serrano, integrante del Consell Valencià de Cultura.



La combatividad como necesidad

La escritora y editora repasó su trayectoria volcada en el estudio «a fondo y con placer» de la lengua valenciana. «Lo que no me dio la escuela me lo dieron Enric Valor y la flota de escritores que me descubrieron sus recursos, su historia y su maleabilidad», sentenció, reivindicando la «combatitividad» como «necesidad en la vida» .

Quien no pudo acudir a recoger su Alta Distinción fue el Académico de la Real Academia y Premio Nacional de las Letras, Francisco Brines, a punto de cumplir 88 años.

El galardón de Laura Pastor, la única mujer de los «10 d'Alaquàs» que integró la Taula Democràtica, fue entregado por el president de la Generalitat a su hermana, MªTeresa Pastor.