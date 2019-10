La promoción de sartenes San Ignacio desborda las previsiones

Los lectores de Levante-EMV son inteligentes y saben reconocer la mejor relación calidad-precio. La oferta que este diario ha ofrecido en el mes de septiembre de un modelo de sartén denominado San Ignacio ha desbordado todas las previsiones y ha agotado todas las existencias disponibles. El gran éxito de la campaña ha hecho que muchos interesados se hayan quedado sin el producto, del que se disponía de unas unidades limitadas, como se informaba en la promoción. Lamentablemente, no será posible atender la demanda pendiente ya que el fabricante ya no dispone de dicho modelo, por lo que el diario pide disculpas a los interesados que no han logrado hacerse con el producto.