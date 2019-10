El Parc Científic de la UV celebra mañana su décimo aniversario

El Parc Científic de la Universitat de València (PCUV) celebra mañana los 10 años de su inauguración oficial. A través de este espacio para la innovación, donde conviven científicos y empresarios, la institución académica cumple con buena parte de la misión universitaria de contribuir a la mejora de su entorno.

El acto tendrá lugar en el Auditorio Marie Curie, de 10 a 12 h, y contará con la conferencia de la experta en Ciencia de Datos Nuria Oliver.

Este acto contará con la presencia de la rectora de la Universitat de València, Maria Vicenta Mestre, y de la consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Carolina Pascual, reunirá a referentes del sistema de innovación valenciano.

El acto centrará su contenido en la intervención de la experta en Ciencia de Datos Nuria Oliver, directora de Investigación en Ciencia de Datos, de Vodafone y de la ONG Data Pop Alliance, quien pronunciará la conferencia 'Innovación: mi visión personal'.

Nuria Oliver (Alicante, 1970) es un referente internacional en el uso de la ciencia de datos para el análisis del comportamiento humano y el bien social. Ingeniera de Telecomunicaciones y doctora por el Media Lab del Massachusetts Institute of Technology (MIT), fue directora científica de Telefónica I+D. Es fellow de la Association for Computing Machinery (ACM) y del Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Es académica numeraria de la Real Academia de Ingeniería de España y recientemente ha sido nombrada Data Scientist del año por la industria europea del Big Data.

A lo largo del acto, que durará una hora y media y estará conducido por la periodista Reyes Juan, la Universitat reconocerá a los centros de investigación y las empresas veteranas ubicados en este ecosistema de innovación que es el Parc Científic; los primeros –institutos de investigación y centros singulares–, serán galardonados por sus capacidades y su papel motor en la transferencia del conocimiento; las segundas –empresas de base científica y tecnológica que han crecido en el seno del PCUV–, por ser ejemplo de la generación de innovación y progreso en su entorno a partir de la I+D+i, y por evidenciar, junto a los centros de investigación, el hecho de que la colaboración público-privada es fundamental para avanzar hacia la sociedad del conocimiento.

La celebración del próximo miércoles es el acto central de una conmemoración que viene celebrándose a lo largo de 2019 en el Parc Científic, con diferentes actividades que van desde la realización de jornadas y conferencias a la publicación de materiales para la Innovación.

Situado sobre un terreno de 200.000 m2 en los alrededores del campus universitario de Burjassot-Paterna, el Parc Científic de la Universitat de València alberga un total de 7 institutos de investigación, 2 centros singulares y un área empresarial formada por 90 empresas innovadoras. Fue inaugurado en 2009.