La sentencia tensiona a Compromís que la considera desproporcionada

La sentencia del «procés» provocó ayer revuelo en Compromís. Aunque la consigna, como informó este diario, era la de la asepsia y la distancia, al final diferentes cargos públicos se salieron del guion establecido que se ceñía a calificar la sentencia de desproporcionada y a criticar el fracaso de la política.

La lideresa, Mónica Oltra, aseguró que solo la política es capaz de solucionar los problemas políticos, pero esta tiene que ser útil; si no, no sirve.

El síndic en las Corts, Fran Ferri, se solidarizó con los presos y sus familias al asegurar que es imposible no pensar en la dimensión humana de lo que está ocurriendo y del sufrimiento de sus familias. Como el resto de dirigentes de Compromís, Ferri apeló a la desproporción y al fracaso de la política.

La síndica adjunta, Mònica Àlvaro, más cercana a las tesis soberanistas, aseguró que la separación de poderes no existe, con juzgados que filtran sentencias y videos de ministros presumiendo de democracia modélica. La diputada de Vila-real añadió que votar no es delito que lo de ayer no era una sentencia sino una represalia.

El portavoz en el Congreso, Joan Baldoví, añadió que se cierra un ciclo estéril que debe dar paso a una etapa de diálogo y a la política útil. La sentencia del «procés» es desproporcionada y no resuelve el conflicto, dijo.

El diputado de Pego Josep nadal se solidarizó con los presos y sus familias y añadió que la sentencia era impropia de un estado democrático. En redes sociales, Nadal compartió comentarios de Carles Puigdemont o Jordi Cuixart, entre otros. Añadió ques lo sucedido era una profunda y dolorosa injusticia y la sentencia un error gravísimo que pesará como una losa sobre la historia. «¿Nueve años por subirse a un coche? ¿Pero qué es eso? Arabia Saudí? compartió el diputado.

Para el que fue candidato a las europeas, Jordi Sebastià, la sentencia era inaceptable para cualquier demócrata. A su juicio saca a la luz las miserias de la transición española y llamó a mostrar la oposición de forma pacífica y democrática.



Silencio en el Bloc

Referentes del Bloc como la coordinadora, Àgueda Micó; el conseller de Educación, Vicent Marzà, o el presidente de las Corts, Enric Morera, prefirieron la contención. Ninguno de los hizo comentario propio alguno.

En cambio, corrientes de la formación nacionalista como Més señalaron que la sentencia era injusta y politizada y animaron a salir a manifestarse.