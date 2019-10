Bonig pide la destitución de Nomdedéu por "atacar a la Policía" en Cataluña

La presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha reclamado este viernes al president de la Generalitat, Ximo Puig, que destituya al secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, por "atacar a la Policía".



Según un comunicado del PP, Bonig califica de "incomprensible" que un cargo del Consell, "que además está imputado, responsabilice a la Policía de la violencia en Cataluña".



Bonig ha condenado "las palabras de Nomdedéu en las que ataca a la Policía respecto a los altercados de estos días en Cataluña".





Sitges. Cada nit 20 furgoneta de policies vestits de civil, abandonen l'hotel camí de Barcelona. A comprar souvenirs no hi van pic.twitter.com/3BJn76RkI0 — (((Nomdedéu))) (@Nomdedeu) October 17, 2019

"Es incomprensible que un cargo del Consell, que además está imputado y que cobra de los impuestos de los valencianos, esté atacando a la Policía desde una red social y en horario laboral, acusándola de infiltrarse y ser responsable de los actos violentos en Barcelona -ha manifestado Bonig-. Nomdedéu es miembro del Gobierno de Puig y por tanto la responsabilidad de que no siga un segundo más en su cargo es del propio Puig".Para Bonig, "quien, como el señor Puig, dice defender la Constitución y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no puede permitir que un miembro de su gobierno se comporte así".Por último, Bonig ha recordado que Nomdedéu "está imputado por un delito electoral y a pesar de ello sigue ejerciendo sus acciones como miembro del gobierno. Si no lo cesa, la responsabilidad será del señor Puig", ha finalizado.