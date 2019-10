Labor impagable de «geolocalizar» juderías y situarlas en internet

Gregorio Lepervanche no sólo ha logrado la nacionalidad española como sefardí. A sus 66 años, también se ha embarcado en ayudar a difundir al máximo el legado judío de la Comunitat Valenciana y otras provincias españolas a través de internet, un medio que conoce muy bien por su condición de profesor de Sistemas y Gestión en la Universidad de Colorado, de Estados Unidos (EE UU).

De momento, su trabajo se ha encaminado por dos vertientes. Por un lado, ha creado una página en Facebook titulada Juderías de Europa. Además, se está dedicando a «geolocalizar» las antiguas juderías que hasta ahora no estaban identificadas en Google Maps o a ampliar la información existente de cada una de ellas. «Estoy mapeando ubicaciones que no estaban marcadas y colocando fotos identificativas de lugares significativos pues por ejemplo, aunque la judería de Sagunto sí aparecía, no estaba detallada la ubicación ni del antiguo cementerio judío o la sinagoga», afirma.

Esta tarea ya la ha hecho también sobre el legado hebreo de València capital y Onda, así como de otras capitales de provincia como Málaga, Córdoba y Zaragoza. «De todos estos sitios, hasta que yo empecé, sólo estaba ubicada la judería de Sagunt. Ahora ya he avanzado un poco y mi intención es seguir por este camino», explicaba.

En concreto, Gregorio se ha propuesto geolocalizar todas las juderías de la Comunitat Valenciana como parte de un trabajo del curso que está haciendo de Turismo Cultural de la Comunitat Valenciana. «Ya me han dado el visto bueno, así que voy a recabar documentación sobre las localidades donde hace 500 años hubo juderías; después, recorreré esos lugares, haré fotos y luego las colocaré en su sitio exacto en Google Maps, para que estén al alcance de todo el mundo y así difundir todo este legado», decía entusiasmado. «Para mí es una manera de mezclar mis dos pasiones, lo cultural y lo tecnológico, a la vez que aprendo», agregaba.