"Ahora las instalaciones forestales están vandalizadas, abandonadas y sin uso"

«Cualquier opción es, en definitiva, mejor que el abandono». Así han reaccionado los colectivos forestales a la decisión de la Generalitat de ceder a particulares y ayuntamientos el uso y explotación de sus instalaciones recreativas en los bosques valencianos, tal como recogía ayer este periódico.

Gran parte de estos refugios, cobijos, zonas de acampada y áreas recreativas que se encuentran en terrenos públicos, están cerrados y en estado de abandono, por lo que, «cualquier novedad o modificación en la situación actual sería favorable e incluso bienvenida», según señaló ayer el presidente de la Plataforma Forestal Valenciana (PFV), Rafael Delgado.



Pero hay que ser prudente, avisa por su parte Consuelo Alfonso, alcaldesa de Andilla y presidenta de la Asociación de Municipio Forestales (Amufor). «Todo lo que se haga por la gestión forestal sostenible y por beneficiar a los municipios de interior es bueno -señaló-. Pero aún no sabemos en qué se va a basar esta nueva orden. Puede ayudar, pero dependerá de las exigencias que haya para poder explotar estas instalaciones. Tal como está ahora, los municipios no podemos gestionar esto».

Se refiere Consuelo Alfonso a la posibilidad que la Generalitat conceda la gestión de estas instalaciones a los ayuntamientos.

«La mayoría de municipios de áreas forestales somos municipios pequeños de interior y tenemos pocos recursos. Si no hay retorno económico no nos sale rentable gestionar estos espacios. Hoy por hoy, por ejemplo, no podemos hacer zonas de acampada en estos lugares ni instalar empresas de aventura».

También el presidente de PFV subrayaba ayer que el del uso privativo del dominio público forestal a través de concesiones es un aspecto «muy parcial» de la orden de aprovechamientos forestales, que se encuentra ahora en fase de exposición pública. «Por eso hay que ver en qué condiciones sale», destacó Delgado. «Pero, en definitiva, cualquier opción es mejor que el abandono. Siempre vamos a estar a favor de la gestión de los recursos forestales y de la gestión de las infraestructuras».

En la Comunitat Valenciana existen 300 instalaciones en terrenos públicos -44 en Alicante, 54 en Castelló y 208 en València-, en las que se pueden desarrollar actividades deportivas y de recreo, sin perjuicio para el medio natural. Además de dar uso a espacios que actualmente están cerrados, con la modificación de la anterior normativa, que data de 2015, la Conselleria de Agricultura, Emergencia Climática, Desarrollo Rural y Transición Ecológica es impulsar al mundo rural a través de la creación de puestos de trabajo ligados al turismo verde.

La Dirección Territorial podrá adjudicar las instalaciones por contratación directa, según los supuestos establecidos por la Ley de Patrimonio de la Generalitat. Es el caso de que el peticionario sea una administración pública o una entidad sin ánimo de lucro, y los fines a que vaya a ser destinado sean de utilidad pública o interés social. En estos casos podrá tener carácter gratuito, siempre que la actividad a desarrollar en el inmueble no tenga contenido económico.

La nueva orden recoge en su artículo cuarenta y uno que el 15 % del importe de la enajenación de los aprovechamientos forestales o el de la concesión del uso privativo tendrá que destinarse a un fondo de mejoras para la conservación de los terrenos incluidos en el catálogo de Montes de Utilidad Pública.