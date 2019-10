«Seguramente los ayuntamientos lo harán mejor»

? «Para poder tramitar la concesión o autorización de ocupación temporal se necesita un amparo jurídico y legal con el que actualmente no se cuenta, de ahí que se haya incluido en la nueva orden», señalaba a Levante-EMV, Diego Marín, director general de Prevención de Incendios Forestales. En declaraciones a Levante-EMV, Marín señalaba que «decir que cederemos las trescientas instalaciones no es cierto, pero sí lo es que no somos capaces de hacer una gestión adecuada de estos recursos, ni tampoco hacernos cargo de su mantenimiento. Seguramente los ayuntamientos podrían hacerlo mejor y traducirlo en algún puesto de trabajo aunque sea a tiempo parcial», puntualiza Marín.