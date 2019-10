Un 70 % de los municipios no ha podido cumplir los plazos que pide diputación

Alrededor de un 70 % de los ayuntamientos de la provincia han tenido que pedir una prórroga para poder completar la ejecución de las obras subvencionadas a través del Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) de la diputación ante la imposibilidad de cumplir con los plazos de la convocatoria. La complejidad burocrática que entraña la nueva ley de Contratos y el ínterin de las elecciones municipales son las razones señaladas por la institución provincial para explicar por qué ha tenido que alargar hasta abril de 2020 la materialización de las ayudas, que en principio debían estar acabadas antes del 31 de octubre y justificadas el día 15 de noviembre. Esas circunstancias influyen a su vez en el bajo nivel de ejecución del presupuesto de 2018 de la diputación, que ha obligado a destinar casi 11 millones de euros del remanente líquido de tesorería a la amortización anticipada de deuda a largo plazo con los bancos. La del IFS no es ni mucho menos la única línea de fondos que ha tenido que retrasarse, aunque sí la más importante. En la junta de gobierno del 30 de septiembre, la diputación aprobó prorrogar una docena de convocatorias de subvenciones hasta finales de año. Sus destinatarios son ayuntamientos, mancomunidades y asociaciones deportivas que requieren fondos para la participación ciudadana y la transparencia,la promoción o los programas municipales de juventud. La semana pasada, el PP criticó la modificación de créditos que ha destinado 10,99 millones de euros del remanente a saldar el pasivo pendiente.

El equipo de gobierno de la diputación señala que esa cantidad procede del dinero que no se ha utilizado de los IFS, bien porque no ha dado tiempo a ejecutarla o bien porque se producen ahorros en la adjudicación de las obras. Sin embargo, aseguran que los fondos no ser perderán, sino que en 2020 los municipios dispondrán de ellos con destino libre, dada la solvencia de la entidad.