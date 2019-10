El desfibrilador de la Ciudad de la Justicia falló porque las pilas eran de menor calidad

La investigación interna abierta por la Conselleria de Justicia tras el fallo del desfibrilador y la muerte de un hombre ha constatado que la empresa encargada de su mantenimiento instaló unas pilas inadecuadas en el aparto. Según han confirmado este martes desde el entorno de la consellera Gabriela Bravo, al parecer la empresa contratada para mantener el aparato, Imex Salud SL, sustituyó las baterías por unas de menor calidad. Según esta información, al revisar el desfibrilador la Conselleria de Justicia ha comprobado que las pilas que se habían incorporado "no eran las adecuadas".

El fabricante indica en el aparato que no recomienda pilas Panasonic, que son las que precisamente estaban instaladas. No obstante, estas fuentes han matizado que hay que profundizar en la investigación interna y continua recabando datos.

Pese a que el análisis ni ha finalizado, la Conselleria de Jutsicia atribuye la responsabilidad de estos hechos a la exdirectora general de Justicia, Verónica López, exdiputada del PSPV por la provincia de Alicante, quien no habría atendido las denuncias de ciudadfanos que llegaban a la Ciudad de la Justicia alertando del fallo. El departamento que dirige Gabriela Bravo ya se ha dirigido a López para que explique su gestión en la anterior legislatura y no se descartan ceses por estos hechos.

El pasado jueves un hombre de 54 años que iba a ser juzgado por un asunto de tráfico de drogas falleció por un infarto tras fallar el único desfibrilador que había instalado hasta ahora en la Ciudad de la Justicia, un edificio por el que pasan a diario entre 10.000 y 12.000 personas. El hombre falleció después de que el SAMU intentara reanimarlo durante unos 45 minutos. Un juzgado ha abierto una investigación y la Fiscalía de València ha pedido que el análisis forense determine si el fallo del aparato produjo la muerte de la víctima.