El exconseller Cartagena niega haber conocido fraude alguno en Metrored

El exconseller de Obras Públicas y exalcalde de Orihuela (PP), Luis Fernando Cartagena, ha negado hoy haber tenido conocimiento de fraude alguno durante su etapa como directivo de Metrored en el juicio que se ha celebrado hoy en València.

En su declaración como investigado por supuesto fraude fiscal, Cartagena, que se enfrenta a una petición de condena de 4 años, ha explicado que el consejo de administración de Metrored nunca recibió información fiscal, sino informes sobre resultados antes de impuestos (Ebitda).

El juicio llega casi siete años después de que se dictase la apertura de juicio oral, en diciembre de 2012, y tras cinco aplazamientos.

Junto a Cartagena están procesados varios responsables de otras mercantiles, entre ellas Voyager Tecnológica, Dania Servicios Telefónicos, Unión de Valores, y Cartera Metrored.

También los empresarios Carlos Turró, José Luis Martinavarro, Francisco Fariñas, Arturo Grau, Carlos Riera, Ramón Gregori, Reyes Ballester, Rafael Benavent, Jorge José Sanz, Ana Patricia Barreda, Pedro Obrador y Pedro Luis Estupiñán, que se enfrentan a penas de hasta 4 años de prisión.

El juez considera que hay indicios de que entre 2005 y 2008 desde la sede social de Metrored en Paterna (Valencia) se utilizó una estructura dirigida a defraudar el IVA "emitiendo facturas sin repercutir este impuesto a entidades domiciliadas en Canarias".

"Posteriormente facturaban los servicios propios de su objeto social -venta de minutos telefónicos- a destinatarios establecidos en el territorio de aplicación del impuesto a través de una sociedad sin estructura propia y domiciliada de forma ficticia en Canarias".

A todos ellos se les reclamó en 2012 fianzas que oscilaban entre los 1,5 y 7,7 millones de euros.

"Yo llegué a la empresa porque varios inversores eran clientes míos. No sabía nada de telecomunicaciones, pero sí de gestión de personas y proyectos", ha explicado Cartagena, quien fue responsable de la parte de telefonía móvil de Metrored entre julio de 2007 y octubre de 2008.

Otros de los empresarios acusados, como Rafael Benavent, han explicado a la jueza que invirtió en telecomunicaciones, a pesar de que no se dedicaba a ello, "porque estaba de moda" y han insistido en que no tenía "ni idea" de fiscalidad.

En este mismo sentido, Reyes Ballester ha señalado que los miembros del consejo no participaban en la gestión diaria de la empresa y que, en su caso particular, su desembarco en la misma respondió a una inversión familiar: "me metió mi padre de consejera".

Luis Fernando Cartagena dimitió como conseller en marzo de 1998 días después de conocerse unos informes del Instituto de Robótica en los que se le atribuían la titularidad de cesiones de crédito no declaradas a Hacienda.

Cartagena ya fue procesado y condenado en 2002 por la Audiencia Provincial de Alicante a cuatro años de prisión y seis años de inhabilitación por los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil.

El tribunal consideró probado que en 1993, siendo alcalde de Orihuela, Cartagena recibió ocho millones de pesetas de las Hermanas Carmelitas y en vez de ingresarlo en las arcas municipales "lo hizo suyo".

El operador valenciano telecomunicaciones, Metrored, que fue patrocinador del Valencia CF, se declaró en concurso de acreedores en noviembre de 2008.