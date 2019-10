Oltra se desmarca mientras el Bloc insiste en una amnistía a los presos

La armonía en la que parecen convivir las formaciones que integran la coalición Compromís suele alterarse cíclicamente por dos causas, la confección de listas o pactos electorales o cuando asoman cuestiones de tinte identitario. Cataluña es una derivada de la segunda y también un generador habitual de discrepancias para los partidos de la coalición.

Con los sucesos violentos de los últimos días en las calles de Barcelona aún en la retina, ayer volvió a evidenciarse que las posiciones sobre Cataluña que tiene el Bloc, principal partido de la coalición, no son las mismas que defiende la lideresa de Compromís, Mónica Oltra.

Prácticamente a la misma hora en que la también vicepresidenta del Consell rechazaba, a preguntas de los periodistas en un acto en València, que la posición de Compromís estuviera en la línea la de la resolución aprobada el sábado por el Consell Nacional del Bloc, que defiende la amnistía de los presos independentistas y la celebración de un referéndum pactado como vía de solución, la coordinadora general del Bloc, Àgueda Micó, que también es coportavoz de Compromís, se reafirmaba en esa tesis en una tertulia ante las cámaras de Levante TV.



Amnistía como solución

Micó abundó en la resolución aprobada por su partido el sábado. «Siempre se nos pide a los políticos que aportemos una solución y la de la amnistía a los presos puede ser una solución», señaló ayer la lideresa del Bloc. «Nuestra posición es que debería haber un debate profundo sobre la despenalización de la sedición y que eso comporte una amnistía que podría formar parte de la solución», dijo la coordinadora.

«Los problemas políticos -añade Micó- tienen que solucionarse por vías políticas y lo que estamos viendo es que la judicialización comporta que se están limitando derechos fundamentales y por eso pedimos que el tipo penal de la sedición deje de existir en el Código Penal español como en las democracias más avanzadas donde no se contempla o las penas son más pequeñas porque es un tipo penal difícil de separar con cuestiones como la desobediencia», añadió.

En cambio, Oltra argumenta que la declaración del Bloc del sábado se había realizado en el ejercicio de la libertad que tiene como partido político, pero que esa no es la posición de Compromís. La vicepresidenta insistió en que el Bloc está en su libertad de hacer las declaraciones que crea oportunas tanto individual como colectivamente porque, «afortunadamente, vivimos en un país libre», pero dejó claro que no todas las formaciones de Compromís la comparten. Tampoco su partido, Iniciativa.



«El independentismo es pacífico»

Micó añade que el movimiento independentista catalán que ha salido a la calle a reclamar su derecho a la autodeterminación es profundamente pacífico e incluso lo calificó como un «ejemplo a seguir para toda Europa».

En opinión de la dirigente del Bloc, el modelo territorial español ya no es capaz de dar cabida a las diferentes sensibilidades nacionales que existen en su seno y la judicialización de ese conflicto y la cercanía de las elecciones generales ha generado una inestabilidad que no ayuda a que se generen acuerdos. «Si no estuviéramos en campaña, el Gobierno de Sánchez y el de Cataluña ya estarían hablando, pero falta serenidad», añade la dirigente de la formación nacionalista.

Por su parte, Oltra también abogó ayer por reformar el Código Penal para eliminar el delito de sedición. Defiende que tiene «mal encaje» con los derechos fundamentales y las libertades públicas. En los desayunos de la Agencia Efe en el Colegio de Abogados de València dijo que es «posible, justo y necesario» acometer esa reforma, porque no es una cuestión de Cataluña, sino que puede pasar «en Matalascañas». «Esta interpretación extensiva de la sedición -añade Oltra- se puede aplicar a una protesta contra un desahucio, a las movilizaciones que hubo en Murcia por el AVE, o a cualquier movilización ciudadana que se resiste a una decisión que no comparte».



Explicaciones al jefe policial

Mientras, el grupo Unides Podem ha pedido en las Corts la comparecencia del delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio. La diputada de EU, Estefanía Blanes, quiere explicaciones por el operativo policial de los agentes durante y después de la concentración celebrada en València en apoyo a los presos el pasado día 18 y que acabó con incidentes.