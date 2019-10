Compromís y Podemos se resisten a unos presupuestos continuistas

El de 2019 no es el mejor contexto para elaborar un presupuesto de la Generalitat para el próximo año. Sin embargo, el Consell ya tiene decidido, salvo sorpresa, aprobar el proyecto de ley la semana próxima y enviarlo a las Corts en el plazo que marca la ley, el 31 de octubre como tope.



En el ejecutivo valenciano ha pesado más el deseo de proyectar ante la ciudadanía una imagen de estabilidad y pese a la ausencia de presupuestos del Estado y de Gobierno de España en plenas funciones, el Consell se ha propuesto sacar adelante las cuentas autonómicas y enviarlas a las Corts por la vía ordinaria para su aprobación antes de que acabe el año, como ha ocurrido desde que el Botànic llegó al poder en 2015.



De ese modo, va a prevalecer la tesis de quienes eran partidarios de elaborar un presupuesto autonómico, entre ellos el presidente, Ximo Puig, o la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una reciente visita a València. A ellos se ha sumado también el conseller de Hacienda, Vicent Soler, que en un primer momento era reacio al no contar con cifras clave, como las entregas a cuenta por parte del Gobierno o el techo de gasto y que incluso llegó a asegurar que aprobar unos presupuestos ahora era un riesgo.









Cuentas como el año pasado

Negociaciones hasta el final

Coincidencia con la campaña

En las últimas horas, el jefe del Consell ha mantenido contactos con la vicepresidenta, Mónica Oltra, también lideresa de Compromís, y con el vicepresidente segundo y representante de Unides Podem, Rubén Martínez Dalmau. La idea que Presidencia transmite es la decisión firme de presentar un presupuesto valenciano en tiempo y forma. Esto es, la semana próxima, ya que la ley prevé como plazo tope el 31 de octubre. Hasta ahí, la coincidencia con los socios es total. «Buena voluntad por todas las partes», admiten en los tres frentes del Botànic.Con todo, las grietas empiezan a observarse cuando se baja al detalle. La intención de Ximo Puig y Vicent Soler es que el techo de gasto se mantenga donde está ahora, en 2019, un ejercicio que ya cuenta con un presupuesto expansivo porque supuso un aumento del 9% respecto al año anterior.La intención es no incrementar los costes ni las inversiones, porque existe una incertidumbre total sobre el apoyo que se puede tener del Gobierno central, la economía global presenta síntomas de enfriamiento y Bruselas avisa de descontrol en el déficit público en España.«Responsabilidad» es el concepto que más han utilizado Puig y Soler en sus últimas intervenciones sobre las cuentas de la Generalitat. La situación actual no es la de hace un año e incidir en un proyecto de presupuesto expansivo conlleva un riesgo evidente de no poder contener el déficit. El ejecutivo acaba de aprobar, no sin consecuencias, un paquete de medidas de ajuste del presupuesto para evitar que el gasto se dispare aún más. Como publicó ayer Levante-EMV, los últimos datos de Hacienda indican un crecimiento del gasto de casi el 10 % con respecto al año anterior (cifras del mes de agosto, el último computado oficialmente).Sin embargo, los socios se resisten a aceptar un incremento cero (o prácticamente cero), como ha hecho Baleares. Consideran que repetir el presupuesto de 2019 es un mensaje negativo a la sociedad y que el ejecutivo tripartito debe utilizar las cuentas también para ser reivindicativo ante el Gobierno de Madrid, aseguran fuentes de Compromís.Dirigentes de Unides Podem se felicitan por su parte de la decisión, como han defendido en todo momento, de sacar adelante unas cuentas y postergan el resultado final al desarrollo de unas negociaciones para las que solo hay días. El 31 de este mes finaliza el plazo para la entrada en Corts del proyecto presupuestario. La experiencia de la legislatura anterior es que, con tensiones, al final hubo casi siempre un acuerdo: solo en una ocasión Podemos se quedó al margen, aunque solo bloqueó una ley de Acompañamiento y finalmente dio vio libre a los presupuestos, en aquel caso para el ejercicio de 2018.Mientras, la mayoría de las autonomías, de distinto color, han elaborado (o están en ello) presupuestos. Lo contrario, insisten responsables del PSPV, es favorecer una imagen de debilidad y de crisis. Las cuentas, apuntan además las distintas partes, pueden considerarse como «puente» porque están condicionadas por la evolución de los acontecimientos sobre el Gobierno de España. En todo caso, nacen con voluntad de definitivas, añaden en Presidencia. Solo el hecho de que un Ejecutivo amigo en Madrid permitiera ampliar el capítulo de los ingresos llevaría a su modificación.Decididos a aprobar los presupuestos, el Consell los presentará el día antes del inicio de la campaña, el 1 de noviembre, y los consellers deberían comparecer en las Corts en plenas jornadas previas al 10N. No gusta a ninguno de los partidos comparecer en estos días porque lo previsible es que se atienda poco a los presupuestos y los partidos intenten ganar su momento de gloria en el debate por la cercanía electoral.Pero se considera que es un mal menor. Se va a intentar retrasar las comparecencias pero si no es posible se tendrá que asumir por parte de los consellers, ya que el objetivo es que el presupuesto se tramite con normalidad a pesar del contexto electoral.Respecto a los detalles del presupuesto, en la Conselleria de Hacienda mantienen que no todo es incertidumbre. Se conoce una cifra que es la de 1.800 millones de la liquidación del modelo de 2018 que se transfiere dos años después y es superior en más de 600 millones a la que se ingresó este año. También está decidido que los 1.325 millones reivindicativos seguirán hasta que se reforme el modelo de financiación.Con el transcurso de los meses es casi seguro que el Consell tendrá que realizar modificaciones porque se irán concretando las cifras que provienen del Estado, pero esos cambios, según apuntan las fuentes, suelen producirse todos los años. Todo dependerá de que pueda haber presupuestos del Estado durante el próximo año. Es verdad que los presupuestos de la Generalitat se han modificado en otros ejercicios pero siempre para incorporar normas aprobadas por el Estado.En este sentido, el síndic socialista, Manolo Mata, aseguró ayer que tenía confianza en que se realizarán nuevas cuentas para el ejercicio 2020. Y el síndic de Compromís, Fran Ferri, indicó en las Corts que apoyarán lo que el Consell decida que es mejor para los valencianos, aunque se mostró convencido de que habrá presupuestos. Añadió que si se decidiera prorrogarlos también estaría justificado.La síndica del PP valenciano, Isabel Bonig, dijo por su parte que no presentar presupuestos sería un fracaso del Botànic que se sumará a «un inicio de legislatura complicado y sin gestión».