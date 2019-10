"El año que viene paso de pagar 600 euros de alquiler a más de mil"

Sandra vive en Benicalap con su marido y sus dos hijas de cinco y ocho años. Ambos trabajan y tienen un contrato estable. Y aún así no podrán pagar el alquiler. El fondo buitre Blackstone, que se hizo con todo el bloque de viviendas «Nou Benicalap» en 2017, les subirá el arrendamiento 500 euros cuando finalice su contrato. «Ahora estoy pagando 600 euros, pero con la subida y los gastos de comunidad e IBI que nos obligan a pagar el alquiler se nos pondrá en 1.100 euros. No podemos asumir eso», denunció Sandra, cuyo contrato acaba en agosto de 2020.

Actualmente los desahucios provocados por la subida de los alquileres suponen un 60 % de todas las ejecuciones de la Comunitat Valenciana, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Por esto y para «pinchar la burbuja» del alquiler se concentró ayer la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en la plaza del Ayuntamiento de València. Su portavoz, José Luís González, señaló que existen varias causas que explican esta nueva ola de especulación inmobiliaria. «La vivienda ha dejado de ser un derecho de la ciudadanía para convertirse en una mercancía. La subida de precios de alquiler hace muy rentable a fondos de inversión, socimis y fondos buitre que la vivienda sea un activo en el que invertir».

Alfredo Ortiz es otro vecino que habita en una de las 140 viviendas de esa zona residencial. La subida del alquiler también le expulsará de su casa. Antes pagaba 560 euros al mes, comunidad e IBI incluídos. Ahora el fondo buitre le aumenta el arrendamiento a 960 euros mensuales. «Si yo gano mil euros al mes, no puedo comer, ni pagar luz, ni vivir. Es ilógico. No tiene sentido», denuncia. Unos 30 vecinos del bloque ya han sido expulsados de sus casas, mientras que otros 80 vecinos se han visto afectados por la situación de forma que ellos también deberán irse si se consuma la oferta del nuevo propietario.



Sin vivienda pública

En la otra punta de la ciudad, en Manises, viven Antonia y Félix junto a sus tres hijos. Ellos también se han visto afectados por la subida de los alquileres. Tras más de un año de espera, la administración no les ha ofrecido opciones viables: «No sabemos por donde tirar, lo que no pueden hacer es ponernos en la calle sin una solución habitacional primero».

Casos como el suyo se repiten por toda la Comunitat. Desde la PAH advirtieron de que «desde el año 2011 no se ha construído vivienda pública en España y han disminuido las ayudas al alquiler para las personas desfavorecidas». Además señalaron que las cifras de pisos públicos son preocupantes. «No creemos que exista una política seria porque el parque público de viviendas no llega a más del 1,5 %. Además, es incomparablemente menor que el de los países de nuestro entorno, y no estamos hablando de Austria con un 40 % de viviendas, sino de la media europea que se sitúa en el 15,8 %», denuncia el portavoz de la PAH.