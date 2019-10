Anticorrupción apuntala la acusación contra Rodríguez tras el informe de la Policía

La Fiscalía Anticorrupción de València ha apuntalado las acusaciones contra Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent y expresidente de la Diputación Provincial de Valencia, tras recibir el último informe de la Policía Nacional que analiza el material informático incautado durante los registros de la operación Alquería, practicado en junio de 2018.

Según confirmaron a Levante-EMV fuentes próximas al caso, el ministerio público considera que el informe ratifica que Rodríguez y su equipo conocían las irregularidades en torno a la contratación del personal directivo en Divalterra, antigua Imelsa, y las conclusiones de los informes técnicos que cuestionaban su legalidad.

Los mensajes y correos electrónicos constatarían, a juicio de los investigadores, que Rodríguez estaba al tanto de los nombramientos y de la relación con el PSPV y Compromís de los directivos colocados en Divalterra.



Reparto de puestos directivos

El último informe policial entregado al juzgado constata que las dos formaciones políticas se repartieron estos puestos directivos a sabiendas de su ilegalidad. La Policía afirma que de los correos y mensajes intervenidos se desprende la «gran inseguridad» que existía para llevar a cabo la contratación de nuevos directivos, dado que dichos contratos de alta dirección «no cumplían con los requisitos necesarios para ser considerados como tales» y los investigados tenían «conocimiento».

La Policía también dice haber encontrado documentos que «muestran la incertidumbre jurídica respecto a la contratación de los altos directivos». De hecho, figura un intercambio de mensajes entre Manuel Reguart, asesor de Jorge Rodríguez, y el propio expresidente en el que el primero le traslada: «Estos son los seis puestos de alta dirección (...), sueldo 50mil.».

Ante este escenario, Jorge Rodríguez dice que «eso es una barbaridad», pues «además nosotros solo tenemos dos chorradas de medio ambiente», mientras que «Compromís se queda de nuevo turismo y ahora suma Promoción Económica». «Esa era nuestra y es el perfil que hemos buscado nosotros», concluye Rodríguez».

La Policía también ha identificado en el juzgado «unas donaciones efectuadas por parte de alguno de los altos cargos de Divalterra a sus respectivos partidos políticos (PSPV-PSOE) y Compromís)». No obstante, estas fuentes confirmaron que la investigación del caso Alquería no se ampliará a un presunto delito electoral, pues estas donaciones estan declaradas ante la Agencia Tributaria e identificadas, tal como exige la ley electoral. También expone el informe policial que de los efectos intervenidos al secretario letrado del Consejo de Administración de Divalterra, Jorge Cuerda, y al ex director gerente Xavier Simón, se concluye que conocían los informes jurídicos sobre la contratación de altos cargos y que existía una «problemática» con estas.

De hecho, la Policía asegura que existe una «incertidumbre e inseguridad» sobre estos contratos y hay varias personas que «no ven que se vinculen los altos cargos a las encomiendas establecidas en Divalterra». «Se evidencia un claro interés respecto al encaje legal y adecuación de las contrataciones de los directivos como personal de alta dirección, buscando realizar una contratación ad hoc», apunta la Policía.

Por otra parte, los investigadores concluyen que el propio jefe de Gabinete del entonces presidente de la institución provincial se refiere a un «Consejo de Dirección Político» que se celebraba, según afirma la Policía tras analizar las conversaciones intervenidas, antes del propio Consejo de Administración de Divalterra y en el que únicamente participaban los partidos que formaban parte del pacto en la corporación y decidían lo que se trataba en el órgano estatutariamente contemplado para estas funciones.