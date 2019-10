La 'declaración de amor' de la ministra Montero a Ábalos

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, comenzó halagando la figura del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en su reciente visita a la ciudad sevillana de Alcalá de Guadaíra.

"Voy a hacer una confesión, ahora que no me escucha nadie... este ministro ha sido todo un descubrimiento. Me parece que es de los ministros de este gobierno que más claro tiene la igualdad territorial del país. Sabe que una carretera es mucho más que una infraestructura", resaltaba la ministra en funciones.

Montero continuó destacando la figura del valenciano: "Se ha convertido en un magnífico ministro de Fomento, tiene un tremendo corazón ahí donde lo veis". "Es una pieza clave para que podamos conquistar ese futuro, ojalá dure mucho tiempo como ministro de Fomento y secretario de organización del PSOE", cerró así su discurso y el público se arrancó en un gran aplauso.