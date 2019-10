Morera atará en corto el cobro de los diputados por kilometraje

La medida no deja de ser un parche, pero introduce algo de control en el controvertido pago del kilometraje a los diputados y diputadas empadronados fuera de València. Estos cargos tienen derecho a cobrarlo cada vez que asisten a una comisión o pleno. El sistema, sin embargo, ha sido cuestionado por la Sindicatura de Comptes, y dado pie al pillaje de algunas de sus señorías que cobran automáticamente esta suerte de sobresueldo aunque en la práctica no haya desplazamiento.

El presidente de las Corts, Enric Morera, tiene previsto llevar a la comisión de Gobierno Interior (a la que acuden los síndics y que se celebra a puerta cerrada) del próximo martes una propuesta para obligar a los parlamentarios a responsabilizarse de este cobro. Así, cada mes deberán asumir y confirmar que efectivamente han realizado los trayectos. Una suerte de declaración responsable con la que las Corts quiere, como mínimo, lavarse las manos en caso de alguna inspección.

Morera ya intentó en 2018 que firmaran este documento, pero finalmente la medida no se implantó. Ahora, según fuentes de Presidencia, se hará aunque no haya acuerdo. El pago por kilometraje lleva años siendo controvertido sobre todo porque muchas veces no responde a la realidad.

Así, sus señorías empadronadas fuera de València perciben una cantidad de manera automática (0,32 euros por kilómetro en función del lugar donde estén empadronados), aunque a menudo (por ejemplo, en los plenos que duran dos días) muchos no van y vienen a su domicilio. Algunos se quedan en hoteles y otros directamente tienen casa en València aunque declaran (eso sí tuvieron que firmarlo) vivir en otro lugar. Ha habido casos en los que la persona se desplazaba en coche oficial o incluso eran varios los que viajan en el mismo coche, aunque todos lo cobraban.

La medida que ahora Morera sí está dispuesto a imponer no evita en la práctica el pillaje, pero al menos pone en un brete al diputado ya que es un documento oficial que, en caso de engaño, podría tener consecuencias.

Y es que, como el Guadiana, la controversia sobre las retribuciones de las Corts se esconde y reaparece. Ahora vuelve hacerlo. Fuentes parlamentarias confirmaron que se han elaborado varias propuestas para tratar de blanquear el kilometraje. Cabe recordar que junto a esta indemnización, los diputados tienen una asignación fija en función de la provincia donde vivan.

En la práctica, los diputados que viven en Alicante pueden llegar a acumular una nómina mucho más abultada que quienes viven en València, ya que al plus de los 900 euros se suma el kilometraje por asistencia. En una ocasión, una diputada acumuló en un mes hasta once asistencias.

Más allá del debate sobre la debida compensación a los parlamentarios que no residen en València y, por lo tanto, tienen que echar horas al volante, la posible irregularidad de los pagos preocupa a los grupos políticos, sobre todo cuando determinadas situaciones tienen reflejo en la prensa. Unides Podem, por ejemplo, lleva tiempo reclamando que desaparezca el plus del kilometraje.



Abonos con justificación previa

Desde la Presidencia de las Corts se apuesta por una vía más transparente y cercana a lo que ocurre en otros parlamentos: abonar las dietas correspondientes previa la justificación del gasto por los diputados. Esto incluiría comidas y gastos por alojamiento en hoteles. En este caso, se plantea incluso subir el salario base de cada diputado y equipararlo al de un director general. Con todo, desde Presidencia advierten de que la propuesta debe partir de los grupos y no de ellos. Y parece que ya hay algunas encima de la mesa, pero muy difíciles de ver la luz.

Así, una de las que se baraja es limitar a seis las asistencias a plenos y comisiones. El problema es que la máxima es que nadie puede ganar, pero tampoco perder. La comisión del martes también debe abordar la fiscalización de la suvención a los grupos. En todo caso, todo se lleva en sigilo, ya que en la orden del día sólo aparece la aprobación de los presupuestos de la Cámara y de la Agencia Antifraude.