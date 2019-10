Sánchez se aferra a Cataluña y Franco para movilizar a sus votantes

El presidente del Gobierno en funciones y secretario general el PSOE, Pedro Sánchez, se aferró a la crisis catalana y a la reciente exhumación de Francisco Franco para movilizar a los militantes y simpatizantes que en torno a unos 1.300 acudieron ayer al mitin que ofreció en el pabellón deportivo de Elda. Un acto en el que el líder socialista reivindicó el traslado de los restos del dictador en una operación que, según admitió, le ha suscitado un «enorme orgullo y emoción», y que ha provocado que en las últimas horas le hayan trasladado más veces las gracias que en toda su vida.

Acompañado por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, el ministro de Ciencia, Pedro Duque, y el alcalde eldense, Rubén Alfaro, Sánchez aprovechó el acto en el pabellón eldense, situado en un barrio ocupado en su mayoría por trabajadores del calzado, para reivindicar un gobierno progresista y estable frente al «menú indigesto de la derecha que ofrece corrupción de aperitivo, recortes de primer plato y de postre una alianza con la ultra derecha».

Sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, el presidente del Gobierno volvió a prometer que se aprobará en esta legislatura, pero sin fijar ni fechas ni plazos. Sánchez, eso sí, se mostró tajante contra las opiniones de algunos dirigentes que calificaron el traslado de los restos del dictador de «homenaje de Estado». Y para ello dijo que si se echa la vista atrás está convencido de que «la España que imaginó Franco no tiene nada que ver con la de hoy» ya que entonces estaba aislada y era «homófoba» y discriminaba a la mujer, mientras que «hoy es un país de referencia que fue de los primeros en reconocer el matrimonio entre las personas del mismo sexo».

Recordó que era una España «centralista y no reconocía las lenguas cooficiales», entre otros derechos, y, como reiteró en los últimos días, «si algo representó ayer [por el jueves] lo que se vio fue una gran victoria de la Democracia española». Recriminó al líder de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, que se vanaglorie de que la exhumación «no le interesa porque ha nacido en la Democracia» y le recordó que lo sucedido en el Valle de los Caídos es un «éxito» de la España democrática «y de sus tres poderes» ya que ha contado con el aval de la Justicia y el apoyo sin ningún voto contrario en el Congreso de los Diputados, en 2017.

De Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, señaló que en campaña «siempre dice lo mismo» y le reprochó que haya evitado la continuidad de un Gobierno socialista, mientras que del presidente del PP, Pablo Casado, comentó que ahora «dice ser moderado porque ya no nos insulta».

Sobre Cataluña, Sánchez sugirió al president catalán, Quim Torra, que «antes de hacer llamadas de tarifa interurbana, haga urbana» para contactar con los líderes de los partidos no independentistas en Cataluña. «Le digo a Torra que antes de hacer llamadas de tarifa interurbana que haga llamadas urbanas al líder del PSC, de Ciudadanos y del PP», es decir, «a aquella Cataluña que no es independentista y que no reconoce porque no tiene un diálogo» con ellos.

Con anterioridad a la intervención de Sánchez, el presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV, Ximo Puig, hizo alusión al proyecto propio de la Comunitat Valenciana, que está «vinculado a España» y a los «valores que en estos momentos defiende el Gobierno de España».

«A nosotros, los valencianos, nos duele Cataluña», comentó sobre una comunidad «vecina» que cuenta con una «cultura común» y con la que mantiene una vinculación económica: «La comunidad a la que más compramos y a la que más vendemos». Puig, que insistió en apelar al diálogo con Cataluña, reclamó que, al mismo tiempo, «se respeten las instutuciones y las leyes; y desde ese respeto hablar».

Ante el 10N, se mostró convencido de que España lo que necesita es un gobierno en el que el «piloto» sea Pedro Sánchez. «Nada está escrito aún y necesitamos tener muchos votos para que Pedro tenga el Gobierno que necesita España», arengó y pidió salir «a la calle.