Compromís arranca la campaña marcando distancias con Cataluña

El día más significativo por su valor histórico para el Bloc quedó ayer marcado por la campaña electoral que se cierne sobre el partido, la agrupación más grande de la coalición de Compromís. A solo cuatro días de que arranque la campaña del 10N, las intervenciones políticas que se sucedieron en la explanada del Monasterio del Puig fueron directas a afianzar el voto y crear confianza, alzándose como el «único partido» que peleará en Madrid por los intereses valencianos y que podrá sobre la mesa la agenda de la C. Valenciana: la financiación justa, el tren de la costa, la liberalización de la AP-7 y las ayudas a la agricultura. En este sentido y por la trascendencia que ha tenido la sentencia del procés, solo Águeda Micó, coordinadora del Bloc, hizo alusión al «derecho» a votar por la autodeterminación, y criticó la «represión penal y policial» que no ayuda a solucionar el conflicto catalán. «Para ello es necesaria la empatía que aporta Compromís», señaló.

La carácter nacionalista del Bloc se dejó ver en el recinto del Aplec, y la sensibilidad con el conflicto catalán se visibilizaba en algunas esteladas y en cánticos como «Independencia» o «Llibertat presos polítics» cuando terminó el acto. Joan Tardà, de ERC, avisó el sábado que no podría asistir. El resto, normalidad. Un día de «reencuentro» para los militantes que, como cada año desde hace 42, puso en valor la tradición y la cultura valencianista.

Micó cargó contra el PSOE, a quien Compromís «obligará» a ser de izquierdas y a formar un gobierno como el Botànic. Al PSPV los calificó de «inútiles» por «no ser capaces de comprar los dominios en internet de su campaña», en referencia a la polémica compra de Compromís de las direcciones web con los eslóganes socialistas para hacer propaganda electoral la coalición, que generó un fuerte encontronazo entre ambos partidos.

El discurso más electoral fue el del cabeza de lista de Més Compromís (confluencia de la coalición con Más País, de Íñigo Errejón), Joan Baldoví. El PSOE también recibió dardos por parte del candidato de Sueca: «La alianza con Errejón no ha gustado a los que no han sabido acordar y formar un gobierno», dijo en referencia a Pedro Sánchez. También tuvo alusiones a Pablo Iglesias, a quien incluyó como responsable del fracaso en las negociaciones: «La inutilidad de unos y otros nos ha traído aquí y tenemos un reto para los 450.000 valencianos que nos votaron, que vuelvan a confiar en nosotros». El nuevo grupo parlamentario aportará la «mirada periférica» en el Congreso que no solo será «la vasca o la catalana, sino también la valenciana».

A las 13:30 llegó la marcha a pie que había salido de València, tras la cual comenzó la entrega de los premios «Bloc d'Honor». Los galardonados fueron el barco pesquero Nuestra Señora del Loreto por el rescate de 11 migrantes en el Mediterráneo, a la asociación de mujeres rurales Hilando Vidas y al histórico militante del Bloc Toni Rollo.