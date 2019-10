Los motoristas piden más seguridad en las carreteras

Motoristas de toda España se manifestaron ayer de manera simultánea en 26 ciudades, entre ellas València, para reclamar más seguridad en las carreteras y, en concreto, para quejarse de los guardarraíles sin protección. Las movilizaciones estaban convocadas por la Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas (IMU) en lugares como Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Santiago de Compostela, Santander, Mallorca, Málaga o San Sebastián, entre otras.

El colectivo denuncia que más de 340 motoristas han perdido la vida en lo que va de año, muchos de ellos por culpa de los guardarraíles. Además, cerca de 1.200 han resultado heridos de diferente consideración.

«Reivindicamos igualdad en derechos y en seguridad para todos los usuarios de las carreteras, que siguen pensadas para vehículos de 4 o más ruedas», resume en declaraciones a Europa Press el delegado de la Comunidad de Madrid de IMU, Juan Boria.

El portavoz destacaba las diferencias entre cometer un «error» con el coche y cometerlo mientras se conduce una moto: «En coche es un golpecito con chapa que se arregla en un taller, pero en moto terminamos en el hospital o en el cementerio», aseveraba.

Otro ejemplo de desigualdad según Boria se encuentra en los elementos de seguridad y, más concreto, en los guardarraíles, que mientras protegen a los conductores de vehículos de 4 ruedas, «matan» y «mutilan» a los motoristas, por lo que pide un sistema de protección en los guardarraíles para este colectivo. También exige mayor formación para evitar criminalizar a los usuarios de vehículos de dos ruedas, pues no siempre la velocidad es el factor concurrente en un accidente en el que hay una moto implicada, dice, sino otros factores como el mal estado de una vía, el firme, la poca claridad de las señales, etc. «El conductor de moto no es un diablo con cuernos y alas que va haciendo el mal y entonces se estampa y se mata, el conductor de moto eres tú y soy yo», defiende.



PIden más reconocimiento

Además de mayor seguridad, este colectivo reclama una mejor investigación de accidentes de tráfico de motoristas, así como la reducción del IVA en los equipos destinados a la seguridad, especialmente del casco de protección. También pide el reconocimiento de las administraciones públicas de la eficiencia del uso de motocicletas en las grandes ciudades y la incorporación de trato especial en sus políticas de movilidad.