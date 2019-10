Oltra descarta dar el salto a la política nacional

La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, asegura que no le tienta dar el salto a la política nacional, pues "España es demasiado grande" y ella es "de tierras pequeñitas" y de políticas "donde miras a la gente a la cara", de manera que está "bien" donde está.

Oltra ha señalado durante Los desayunos de la Agencia EFE en el Colegio de Abogados de València que parece que la gente está "más preocupada" por su futuro político que ella misma, y agradece "muchísimo" esa preocupación, si bien explica que quienes la conocen saben que nunca hace planes "a tan largo plazo, por lo que pueda pasar".

La vicepresidenta considera que no hay que "dispersar" las "energías", y las suyas en este momento están en seguir avanzando y rematar algunos proyectos de políticas sociales iniciados la pasada legislatura: "Construir el modelo social valenciano es un proyecto enorme, y algo que me apasiona y me gusta mucho".

Preguntada sobre si no le tienta la política local, donde hay quienes la ven como la sucesora de Joan Ribó en la alcaldía de València, responde que lo que no le tienta es la "especulación permanente de la política", e insiste en que tiene un compromiso con los valencianos y con el Consell de gestionar y coordinar las políticas sociales.

No obstante, sí confiesa que no le tienta la política nacional, porque las competencias de la Administración General del Estado "están muy alejadas de la gente" y a ella le gusta "la política que tiene piel" y las políticas que tienen un "impacto inmediato" a la gente, como por ejemplo cuando se abre una nueva residencia.

"Hay muchas mujeres fantásticas para estar ahí; yo estoy bien donde estoy", zanja la vicepresidenta del Consell, quien insiste en que tiene por delante retos como desplegar la ley de servicios sociales inclusivos, poner al día el sistema de la dependencia y la renta valenciana de inclusión y "rematar" el código social valenciano.

Por otra parte, preguntada sobre si le parecen justificadas las peticiones de cese o dimisión de su compañero de partido y concejal de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de València, Giuseppe Grezzi, por el fraude de 4 millones en la EMT, afirma que "no, en absoluto", y critica que ahora clamen por pedir responsabilidades quienes "ponían a los ladrones dentro de las instituciones" y no asumieron nunca responsabilidades políticas.

"Obviamente, algo no ha funcionado, pero los protocolos están ahí" desde 2017, cuando los aprobó el Gobierno municipal, señala Oltra, para quien el problema es que "no se han cumplido" y habrá que determinar quién no lo ha hecho.

Sobre el procesamiento al concejal de Cultura Festiva del Ayuntamiento de València Pere Fuset (también de Compromís) en la causa por un accidente laboral en el que murió un trabajador durante el montaje de unas gradas para los conciertos de Viveros, señala que si cada vez que hay una contrata y se produce un siniestro se procesa al responsable político de la institución, no sabe "si va a haber bastantes juzgados".