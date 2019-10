Pablo Casado: "Puig se manifestaba por la financiación contra Rajoy pero se olvida de hacerlo contra el PSOE"

Candidato del PP a la presidencia del Gobierno. El líder de los populares estuvo el sábado en Alicante, donde presidió la reunión interparlamentaria de su partido.

P ¿Cuál es su compromiso para resolver el problema de la financiación autonómica que afecta, especialmente, a un territorio como la Comunitat Valenciana?

R Reclamamos un nuevo modelo de financiación cuando gobernaba el PP y ahora también con los socialistas. Puig se manifestaba contra Rajoy pero se le ha olvidado la pancarta contra Pedro Sánchez. Era el PP el que quería cambiar el modelo de financiacón y los socialistas no quisieron, como con el Pacto del Agua o el Pacto de Toledo. Hay que ser coherentes y responsables y la financiación autonómica hay que cambiarla. La Comunitat Valenciana necesita más fondos porque tiene más población y otras comunidades necesitan más recursos porque la tienen más dispersa. Nunca mercadearemos con la financiación como ha hecho Pedro Sánchez. Lo que decía que era imposible aportar, me refiero a las devoluciones a cuenta ya recaudadas por las autonomías, ahora en campaña las puede dar pero sobre todo a las autonomías donde gobierna. Es inaceptable.

P Ponga un plazo concreto, una fecha límite...

R Me comprometo a hacerlo con más credibilidad que Pedro Sánchez que lleva año y medio en la Moncloa y no lo ha hecho.

P ¿Garantizaría, además, el cumplimiento del Estatuto valenciano para que un 10% de las inversiones del Estado sean para esta Comunitat?

R Garantizaré que València, Castelló y Alicante tengan las inversiones necesarias. Lo hemos demostrado en la renovación de los aeropuertos, trayendo la alta velocidad, con la ejecución del corredor mediterráneo y con las instalaciones portuarias y las redes de infraestructuras. Antes de que el PP llegara al Gobierno de los años 90 no había ni autovía a Madrid, hemos mejorado esta tierra.

P Ahora que nombra el corredor mediterráneo, se habla de un retraso hasta 2030. ¿Cuál es la posición del PP sobre la ejecución de esta infraestructura?

R Es una infraestructura del PP, financiada por el PP y ralentizada por los socialistas. El Corredor Mediterráneo es una infraestructura que los nacionalistas de Cataluña no querían. Los nacionalistas quieren estar desconectados del resto de España aunque sea un lastre para la economía.

P En el último 9 d'Octubre, cuando asistió al acto institucional, usted le reprochó a Ximo Puig su alusión a la deslealtad fiscal de las autonomías del PP y le animó a bajar los impuestos. Explique cómo hacerlo...

R Hay que ir a las Cortes Valencianas y hacer lo que ya han hecho los presidentes de Andalucía, Castilla y León, Murcia y Madrid, diciendo que van a bonificar al 99 % el impuesto de donaciones y sucesiones. Si no lo hacen aquí, les tendría que decir a los valencianos que voten al PP porque ya digo que lo haremos por ley a nivel nacional. Yo me comprometo a que si soy presidente suprimiré el impuesto de donaciones, sucesiones y patrimonio, el de actos jurídicos documentados para jóvenes que accedan a una vivienda, bajaré el IRPF y el impuesto de sociedades e intentaré flexibilizar las cotizaciones sociales. Así es como se crea empleo. ¿Cómo pagar los servicios públicos? Siendo eficientes. El PSOE tiene una combinación letal que es subir los impuestos porque no tengo dinero para pagar mi despilfarro. Hemos visto cómo el Consell del Botànic sube en asesores, ha subido en burocracia y en ineficiencia.

P ¿Y no cree que el presidente Puig no puede bajar impuestos con el déficit de financiación de esta Comunitat Valenciana?

R Todo lo contrario, si la Comunitat Valenciana baja sus impuestos atraerá inversiones y permitirá que muchas personas no se vayan fuera a tributar. Hay que igualarnos en competitividad. Esta tierra tiene todos los instrumentos para poder competir.

P Hablando de presidentes. ¿Llegará Isabel Bonig como candidata del PP al Consell en 2023 para intentar relevar a Puig?

R Por supuesto. Isabel Bonig es una de las políticas más brillantes que hay a nivel nacional. No hay más que ver una sesión de control o un discurso para ver su fuerza y experiencia. Por eso se quedó tan cerca de gobernar y por eso Ximo Puig adelantó las elecciones autonómicas. Sabía que si las hubiera dejado para mayo ahora mismo habría un Gobierno del PP en la Comunitat Valenciana.

P ¿Y qué papel tiene que jugar Carlos Mazón en todo ese futuro organigrama autonómico del PP desde Alicante?

R Tiene un papel muy importante. Los presidentes de las diputaciones como Carlos Mazón o como lo fue César Sánchez son muy importantes. Somos el único partido que entendemos el municipalismo respetando a los pueblos pero dejando claro que las diputaciones tienen que mancomunar servicios para ser más eficientes. En los malos momentos en los que hay problemas como la gota fría en la Vega Baja, la Diputación de Alicante ha sido la administración más rápida a la hora de ofrecer ayudas y poner medios.

P Como dice, la Vega Baja ha sufrido una catástrofe por el paso del temporal. Los agricultores y regantes aseguran que las medidas adoptadas por el Gobierno son insuficientes. ¿Qué propone el PP para reconstruirla?

R Hay muchos viernes sociales y muchos anuncios pero son cheques en blanco. Sin fondos. El problema es que las ayudas no llegan y los ayuntamientos y las diputaciones han tenido que echar el resto. La primera medida es ayudar a paliar esos desperfectos y, además, es necesario que se hagan las infraestructuras para que este tipo de catástrofes no tengan efectos tan dañinos. Balsas, diques, canalizaciones, eso se pide en Murcia, Almería, València, Alicante y ahora también en Cataluña.