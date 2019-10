Compromís busca con guiños sociales que Cataluña no queme su campaña

Desde que el Bloc incendió la campaña de Compromís y dio gasolina a los partidos de la derecha con una resolución sobre la autodeterminación de los pueblos, incluido el valenciano, y la petición de amnistía para los líderes del proceso separatista catalán que han sido condenados, los dirigentes de Compromís tienen que hacer equilibrismos a diario porque la gran mayoría de las preguntas a las que se ven obligados a responder tienen el mismo denominador común: Cataluña.

Ayer le tocó al líder de Compromís en Madrid, Joan Baldoví, en la presentación de la campaña electoral para las elecciones del 10 de noviembre. Baldoví tuvo que acabar asintiendo en la defensa de la amnistía a los presos en la línea de su partido, el Bloc, y dentro de la reflexión ya habitual de los cargos de la coalición que apela a la libertad de expresión y a que cada partido se manifieste como le plazca.

Pero desde que Mónica Oltra se desmarcó la semana pasada de las tesis del Bloc, desviando el debate a la necesidad de eliminar del Código Penal el delito sedición, las rencillas entre los principales actores de Compromís, el Bloc e Iniciativa, han sido constantes. Internamente, Iniciativa echa en cara al Bloc la «inoportunidad» de su resolución sobre Cataluña a pocos días de las elecciones, porque solapa otras cuestiones, sobre todo las sociales que quieren poner en la agenda de la campaña, frente a un debate que resulta contraproducente en este momento.

«Que se hable de Cataluña solo beneficia a la derecha», admitió ayer Baldoví, que lanzó guiños sociales para sostener una campaña que tiene sus ejes, según dijo, en las personas, los derechos fundamentales, la tierra, la emergencia climática y la mejora de la financiación.



Nueva propuesta de financiación

Baldoví incluso planteó ayer una propuesta de financiación que pase por garantizar el pago a las autonomías sobre los servicios públicos fundamentales como principal factor, aunque para ello el Gobierno tendrá que poner más dinero sobre la mesa.

Además, Compromís intenta no quemar su campaña en un momento donde la izquierda empieza ya a observar con temor el ascenso del PP y de Vox en todas las encuestas. Ayer Baldoví reprochó a Sánchez la inutilidad de una repetición electoral que solo parece que vaya a beneficiar a la derecha y cuando las expectativas de Más País se han deshinchado ya que en los últimos días parece que la formación de Íñigo Errejón cotiza a la baja en los sondeos.



Más tensión entre socios

El auge de la tensión entre partidarios de Pablo Iglesias e Iñigo Errejón conforme se acerca la cita con las urnas se trasladó ayer a la política valenciana, evidenciando las tiranteces entre Compromís y Unidas Podemos, socios de gobierno en el Botànic II.

Baldoví encendió los ánimos en la formación morada al declarar en una entrevista que Podemos no había «sabido cuidar» a sus aliados y contrapuso la «horizontalidad» del partido de Errejón al centralismo de Iglesias. Ferran Martínez, diputado de Unides Podem en las Corts atribuyó los «ataques» a las encuestas que no terminan de favorecer a Más País. «En septiembre, Compromís ofreció una coalición electoral a Unides Podem. Aceptamos. Y en tres días Compromís giró el timón y pactó con Más Madrid. Ahora que el experimento no tiene buenas perspectivas se dedican a atacarnos», escribió Martínez en un tuit que remachó dirigiéndose directamente a Baldoví: «Asumid vuestros errores con un poco de madurez». No obtuvo respuesta.

La también diputada autonómica de Unides Podem, Pilar Lima, cargó contra el número uno de Compromís al Congreso. «Se da cuenta de que no tienen proyecto de país y se siente limitado por su proyecto nacionalista» dijo Lima, antes de reprochar a Baldoví sus ataques «a pesar de gobernar ambas formaciones juntas en el pacto del Botànic II».