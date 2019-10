El Caxton College acoge un encuentro para conectar talento

El primer encuentro de la asociación profesional de antiguos alumnos del colegio británico Caxton College de Puçol ofreció, hace unos días, una oportunidad única para escuchar las reflexiones de representantes de las empresas Caixabank, Cuatrecasas, Dacsa, EDEM, ERRE Arquitectura, Guzmán Global, IKEA y Vithas sobre cuestiones relacionadas con la transformación del mercado laboral y las cualidades profesionales que más valoran en los candidatos que quieren formar parte de sus plantillas.

Desde Caixabank, con oficinas en veintidós países, Beatriz Alventosa, directora comercial de la Comunitat Valenciana, apuntó que ellos valoran más "las actitudes del candidato que las aptitudes". Desde el sector jurídico, Amparo Bru, abogada asociada de Cuatrecasas, destacó la importancia que para su empresa tiene el dominio del inglés y otros idiomas. "Exigimos a todos los candidatos un nivel mínimo de Advanced en inglés. Si además tienen conocimiento de otros idiomas mejor. No contratamos a nadie sin esta capacidad".

Por su parte, Araceli Císcar, consejera delegada de Dacsa Group, actualmente con nueve fábricas, muchas de ellas fuera de España, aprovechó para poner en valor la importante contribución económica que el sector agroalimentario aporta a la Comunitat Valenciana así como los retos que hay que cumplir en materia de sostenibilidad. Sobre el perfil de sus empleados afirmó que "lo que buscamos es que sean emprendedores, que aporten ideas, que se formen constantemente, que sepan observar su entorno y tengan una visión estratégica". Desde el sector industrial, el grupo Guzmán Global, representado por Carlos Andérez, director de People Development, comentó "que les gustan las personas que tengan aspiraciones y no se pongan límites".

Este foro, además de conectar ideas y escuchar lo que las empresas demandan a los futuros profesionales, tuvo como objeto poner en marcha un programa de mentorización entre empresas y alumnos de Secundaria y Bachillerato. De este modo, los estudiantes de este centro británico contarán con la privilegiada orientación de profesionales en activo de diferentes sectores que acudirán al aula a describirles, de manera directa, cómo es ese trabajo y cómo se tienen que preparar para desarrollarlo. Los estudiantes también tendrán la oportunidad de pasar algún día en la empresa para vivir una experiencia profesional cercana. Tras las intervenciones de las empresas, hubo un encuentro networking distendido en el que los exalumnos pudieron intercambiar impresiones con el fin de adquirir ideas para incorporarlas a sus carreras profesionales.

La directora de postgrados de EDEM, Alicia González, desde su perspectiva docente aseguró que a sus alumnos les pide "cultura del esfuerzo, emprendimiento y liderazgo", unos valores que están muy integrados en el grupo Mercadona. Por parte de Erre Arquitectos, José Martí, socio de la firma, vino a decir que no cree tanto en los títulos como en los valores de las personas. "Nos gusta la gente que sabe escuchar, que son buenas personas, que sean humildes y alegres. Técnicamente tienen que ser muy buenos, esto va de serie, pero no es suficiente si no cumplen estos requisitos previos". Isabel Peyró, de Team Manager de IKEA, con dieciséis centros en España, aseguró que entre sus empleados buscan "la pasión por el trabajo y el emprendimiento" coincidiendo así también con Sara Coffé, directora comercial y Marketing del Grupo Vithas, con 48 hospitales, quien además señaló que "es preciso tener integridad y aportar como persona algo diferente".

Con este tipo de experiencias compartidas, el mundo académico y el empresarial se estrechan la mano para preparar alumnos capaces de desenvolverse con eficacia en un entorno laboral volátil y altamente competitivo.