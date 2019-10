Marzà se muestra tranquilo sobre las ayudas al valenciano

El conseller de Educación, Vicent Marzà, ha asegurado este miércoles que está "tranquilo" por la citación judicial en calidad de investigado al director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, y "seguro de que todo se ha hecho correctamente" en las ayudas al fomento del valenciano en medios de comunicación.

Marzà ha valorado a preguntas de los periodistas la citación del Juzgado de Instrucción número 4 de València, tanto a Trenzano como a Francisco Puig -responsable de las empresas Comunicació dels Ports y Mas Mut Produccions y hermano del presidente de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig- para el 10 de diciembre, en calidad de investigados, a raíz de la querella interpuesta por el PP por las ayudas al fomento del valenciano concedidas a estas mercantiles.

"Es un proceso que ya fue abierto en otros juzgados y ha sido archivado dos veces", ha recordado, recalcando que en la conselleria están "seguros" y confían "totalmente en el buen trabajo de la justicia", así como que quieren que los jueces "trabajen, evidentemente".

En esta línea, el titular de Educación ha insistido en que están "seguros de que todo se ha hecho correctamente" en las subvenciones públicas para potenciar el valenciano, "como los técnicos dijeron que se hiciera".

Y ha subrayado: "Estamos tranquilos porque seguro que se podrá demostrar que el director general ha hecho todo de acuerdo a lo que técnicamente se ha determinado, sin ninguna dificultad".



No tiene notificación

Preguntado por si se plantean dimisiones o cesar a Trenzano, Marzà ha remarcado que "no hay absolutamente ninguna novedad al respecto", dado que el responsable de Política Lingüística "no tiene ninguna notificación" de su citación judicial como investigado: "No sabemos exactamente qué es, solo lo que hemos leído en la prensa".

Respecto a la próxima convocatoria de las ayudas, la de 2019 que saldrá el próximo año, ha reiterado que Educación trabaja en el cambio de las bases para conceder las subvenciones después de que los medios de comunicación presenten sus proyectos. "Es una cuestión que decidimos hace tiempo", ha puntualizado, lo que motivó que no se convocara este año.