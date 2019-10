Revilla considera "injusta" la financiación autonómica que pide la Comunitat

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha alertado de que la Ley de Financiación Autonómica que "quieren imponer" las comunidades con más habitantes como Madrid, Comunitat Valenciana y Andalucía, sería "la mayor injusticia del mundo" y "la puntilla" para las zonas rurales.

Revilla (PRC) ha hecho estas manifestaciones este miércoles a los periodistas tras reunirse con el presidente de Asturias, Adrián Barbón (PSOE), y de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), con motivo de la celebración de la Comisión Gestora del Parque Nacional de Picos de Europa en Cantabria, y confía en que "no prime" el interés electoral.

A juicio del presidente cántabro, "los políticos viven de los votos, y perder votos de Cantabria y Asturias no desequilibra unas elecciones", como sí cree que puede ocurrir con Andalucía, la Comunitat Valenciana y Madrid.

Cantabria, Asturias y Castilla y León han reclamado de nuevo que la financiación autonómica atienda al coste real de los servicios, teniendo en cuenta aspectos como la orografía o la dispersión, y no solo el número de habitantes, lo que sería "la puntilla" para las zonas rurales, reafirmado así su postura respecto al modelo de financiación autonómica.

"Los tres estamos en el mismo carro", ha subrayado el jefe del Ejecutivo asturiano, quien ha llamado a hacer "una alianza amplia" en defensa de una financiación que tenga en cuenta el gasto real de los servicios públicos.

Barbón ha advertido de que "nadie puede perder" las aportaciones que recibe actualmente y, de hecho, se ha mostrado partidario de ampliarlas, pues entiende que la cuantía actual es "insuficiente".

A su juicio las comunidades autónomas que padecen los efectos del despoblamiento, como ocurre en Asturias, Castilla y León o Cantabria, parten de una situación "de perjuicio".

Revilla ha sostenido que no puede haber diferencias impositivas entre las comunidades autónomas, que deberían ser "todas iguales" a la hora de pagar porque algunas "están haciendo unas competencias tremendas". "Si a Cantabria la dejaran ser capital de España dos años pues ya no me hacía falta nada", ha ironizado.

Por parte de Castilla y León, Fernández Mañueco ha opinado que el modelo de financiación es "antiguo y malo", al tiempo que se ha mostrado partidario, de cara al futuro, de negociarlo entre todas las comunidades autónomas de manera "multilateral".

Tras invitar a Cantabria a unirse a una declaración firmada por seis comunidades para defender una financiación autonómica en función del coste de los servicios, ha llamado a plantear su postura de manera conjunta cuando haya un Gobierno que pueda abordar "con seriedad" ese nuevo modelo, que, a su juicio, "ya es inaplazable para la próxima legislatura".

Además, preguntado por la promesa que ayer hizo Pedro Sánchez (PSOE) en Palencia de abrir más consultorios médicos y escuelas rurales, Fernández Mañueco (PP) ha defendido que "si hay una comunidad autónoma en España que apuesta por la protección y la garantía de los servicios públicos en el ámbito rural es Castilla y León".

"Garantizamos una escuela con al menos tres estudiantes y todos los consultorios médicos, sobre todo en el ámbito rural", ha sostenido, antes de añadir que esto "es perfectamente compatible" con garantizar los hospitales y las universidades.

En su opinión otros podrán estar tan comprometidos como la Junta de Castilla y León con los servicios públicos y la defensa de las personas que viven en el mundo rural, pero no más que ella.