"Hacía tiempo que no se pedía al profesorado un salto tan grande"

«No se puede esperar, hay que hacerlo ya; no es tiempo para espectadores». Con estas palabras, Olga Casanova, experta en liderazgo y dirección de escuelas de futuro, anima a las comunidades educativas a llevar a cabo lo que llama la «revolución metodológica» y emplaza a hacerlo ya, a las puertas de la expansión de la inteligencia artificial. «Dedicamos demasiado tiempo pensando por qué no lo podemos hacer, pero ya no vendrán tiempos mejores para iniciar el cambio», defiende.

Ayer, Casanova -licenciada en Filología Hispánica, diplomada en Magisterio y certificada en Liderazgo de la Innovación y la Creatividad por el MIT Profesional Education- protagonizó el desayuno «Un cafè amb l'educació», que organizó la Federación de Centros de Enseñanza (Feceval), patronal de las escuelas concertadas en la Comunitat Valenciana.

Durante su ponencia, ante un público compuesto mayoritariamente por gerentes de centros educativos, Casanova aseguró que el actual es «uno de los momentos más apasionantes» en materia educativa. «Nos hemos convertido en un sector estratégico; el aprendizaje está siendo la gran apuesta de la sociedad», explicó. «Dirigimos y coordinamos uno de los buques insignia de la sociedad», añadió, ya que considera que la escuela está «llamada a encontrar las respuestas a uno de los retos más importantes actuales».

Más que «aprender por aprender», en el acto que tuvo lugar en el edificio Veles e Vents de La Marina de València y se organizó con el patrocinio de la Fundación Eurest y del Grupo Anaya, la experta defendió la necesidad de dar herramientas al alumnado para que sean capaces de afrontar un futuro cambiante. «Somos cuidadores del futuro, debemos tener vocación de futuro, nadie que se dedique al aprendizaje debe tener vocación de presente», advirtió.

Por eso, y para poder llevar a cabo la «revolución» de las aulas que exige el siglo XXI, pidió a los máximos responsables de los centros que la innovación no esté compuesta de «piezas sueltas», sino que estas formen parte del «puzzle» del proyecto de centro que debe tener un propósito y que tienen que conocer todos los agentes, incluyendo a la dirección y llegando hasta las familias.

Así, la experta aseguró que «la escuela necesaria es aquella que ha empezado a aprender» y que «en vez de esperar a la legislación, se ha puesto a buscar respuestas». «La escuela que solo enseña lo que sabe, acomoda a los adultos», zanjó. Asimismo, también considera «obsoleta la división entre ciencias y letras», ya que cree que «la belleza y el arte deben ser transversales».

Entre los deberes que puso a los centros educativos, Casanova defendió que la innovación debe ir más allá de entregar tabletas al alumnado y al profesorado, porque «es un error dar herramientas antes de hacerse preguntas», y evidenció que los equipos directivos «no pueden pedir innovar en el aula y seguir haciendo reuniones informativas para leer documentos». «Un indicador de cambio es el método de trabajo del equipo directivo», avisó, al tiempo que también recalcó que la innovación debe ser «la cultura del centro, no una rareza de un profesor».



Colegios como «laboratorios»

La filóloga y docente apuesta porque los centros educativos se conviertan en «escuelasLAB», en las que el profesorado «piense y haga pruebas y bricolaje», y recordó que, en el camino hacia el aprendizaje, «la arquitectura facilita el cambio», por lo que un centro educativo nos debe transmitir cual es su proyecto también por los ojos y desde que se traspasa la puerta.

Otro de los puntos que anotaron los directores y directoras fue la importancia de la formación continua. «¿Por qué se piensa que la formación es algo que te tienen que dar y no un deber del docente? Un profesor que deja de aprender no puede enseñar bien», aseguró.

Por su parte, Alberto Villanueva, presidente de Feceval, expuso que estos encuentros se han creado con el objetivo de «generar y fomentar el debate sobre grandes cuestiones educativas» y para ser «un punto de encuentro».

La protagonizada por Casanova fue la segunda edición de «Un cafè amb l'educació», que contó con la asistencia de representantes de diferentes sindicatos y partidos políticos como Ciudadanos y PP. La próxima cita será el 5 de marzo, con César Bona, finalista del Global Teacher Prize, conocido como el Premio Nobel de la Educación. El primer encuentro se centró en la neurociencia, de la mano del doctor Francisco Mora Teruel.